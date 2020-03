Courses, sport, vélo... ce qu'on a le droit de faire (ou pas) en extérieur avec les enfants pendant le confinement

Être parent en plein confinement peut être éprouvant. Entre les obligations professionnelles et l'école à assurer, le tout parfois dans des logements trop exigus, garder les enfants à la maison n'a rien d'une sinécure. Prendre un grand bol d'air apparaît alors plus que nécessaire. Mais attention, dans la situation actuelle, encore faut-il savoir exactement ce qu'on a le droit de faire.

Emmanuel Macron, l'a annoncé lundi 16 mars au soir : «A partir de mardi 17 mars à midi, il ne sera plus possible de sortir de chez soi si ce n’est pour se soigner, faire ses courses ou aller travailler pour ceux qui ne peuvent pas le faire de chez eux». Une période qui court actuellement pour quinze jours, éventuellement renouvelables.

D'autres exceptions, inscrites dans l'attestation de déplacement dérogatoire que tout citoyen doit désormais se munir hors de chez lui, sont toutefois aussi prévues.

Ce sont les déplacements pour motif familial impérieux et ceux pour les déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Prendre l'air avec ses enfants est possible, mais très encadré

Ces dispositions ne retirent donc pas le droit aux parents de faire prendre l'air aux enfants, encore faut-il que les nouvelles conditions soient respectées.

Considérées comme indispensables à l'équilibre des enfants, les sorties en extérieur sont en effet autorisées, mais il faut pour cela qu'elles se fassent à proximité immédiate du domicile et en respectant les gestes barrières.

Pour rappel, face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle de son entourage : se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et enfin - et surtout - se tenir à un mètre minimum des personnes extérieures au foyer.

Les rassemblements sont en effet strictement interdits.

Le sport et le vélo sous conditions

De même, à partir du moment où les conditions déjà citées sont respectées, faire du sport et du vélo dehors avec les enfants reste possible.

Pour le vélo, attention toutefois de bien rester à proximité du domicile car la tentation de s'éloigner peut être grande. Si les documents officiels ne mentionnent pas de distance précise à respecter, le droit considère généralement comme périmètre raisonnable un quartier de ville ou un village.

Là encore les rassemblements sont proscrits et on veillera à se tenir à distance des autres cyclistes. On optera plutôt pour un salut (sans se serrer la main donc) ou un coup de sonnette amical.

Faire ses courses avec ses enfants : oui pour les parents isolés

Comme indiqué précédemment, l’un des déplacements autorisé est l’achat de courses alimentaires.

Pour combattre l'épidémie, une seule personne par foyer est normalement autorisée à faire les courses, en respectant là encore les gestes barrières et la distance d'un mètre avec les autres personnes.

Une exception existe toutefois pour les parents isolés : un parent qui élève son ou ses enfants qui ne sont pas en âge de rester seuls, a le droit de les emmener faire les courses.

Des bonnes pratiques existent aussi à la maison

A la maison, il existe aussi des gestes simples qui permettent de passer au mieux cette période de confinement avec les enfants.

Intérrogée par CNEWS, la psychologue Hélène Romano suggère notamment de matérialiser sur un papier, un agenda ou un semainier un programme de façon à organiser la journée, ceci afin de respecter des temps de travail et de loisirs.

«Ce qu’il faudrait surtout éviter aussi c’est d’avoir pendant des jours des enfants qui passent leur temps derrière un écran», recommande-t-elle également.

D’où l’importance d'aménager du temps pour s’occuper des enfants et jouer avec eux. «On peut jouer aux cartes, aux jeux de société ce genre de choses... On peut également faire des activités manuelles, du bricolage ou autre, l'idée étant d'avoir des temps de partage avec ses enfants», indique encore la spécialiste.

Enfin, et parce qu'on vient de le voir, les enfants ont besoin de se dépenser : on peut, si possible, pratiquer de l’activité physique à la maison à l'aide de tutos sur Internet.