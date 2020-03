Coronavirus : un chiffon rouge à la fenêtre pour signaler les plus fragiles

Une bonne idée pour rompre l'isolement. Christian Meunier, un habitant du Lot, propose que les personnes fragiles mettent un bout de tissu rouge à leur fenêtre afin de rompre leur solitude, mise à rude épreuve en cette période de confinement.

Par ce geste simple, le Lotois espère que d’autres personnes, comme les voisins, puissent venir en aide aux personnes concernées, à condition bien sûr de respecter les fameux gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus.

Pour rappel, face au Covid-19, il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle de son entourage : se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et enfin - et surtout - se tenir à un mètre minimum des personnes extérieures au foyer.

«Un geste qui ne coûte rien»

Des conditions valables pour tous et qui s'appliquent y compris pour venir en aide aux plus fragiles, comme les personnes âgées, puisqu'il s'agit avant tout de les protéger.

«Le chiffon rouge est valable pour toute personne qui se trouve dans une détresse sociale, qui a besoin d’une écoute. Si vous voyez un chiffon rouge à une fenêtre, allez sonner chez cette personne, rendez-lui service si nécessaire, tout en respectant les consignes et en restant à distance », explique Christian Meunier qui est lui-même aidant au quotidien puisqu'il travaille au sein d’une association qui accompagne les malades chroniques et respiratoires.

«Moi j’ai ma femme, mais il y a des personnes qui se retrouvent seules et ne peuvent pas prévenir. Le chiffon rouge est un moyen de le faire, ça va inciter les gens qui passent à s’arrêter, que ce soit en ville ou en campagne. C’est un geste qui ne coûte rien et qui peut rompre la solitude», conclut-il.