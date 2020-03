Confinement : un jeune livreur Amazon porte plainte pour violences policières

Sofiane, 21 ans, livreur chez Amazon, se rendait chez ses parents, aux Ulis, avant son travail de nuit. Il accuse des policiers de «violences aggravées» lors d'un contrôle, et a porté plainte auprès du parquet d'Evry.

En fin d'après-midi, mardi, Sofiane va chez ses parents pour prendre une douche, dans le quartier des Hautes-Plaines, aux Ulis. Sans attestation de sortie, le jeune homme tente de courir à la vue de plusieurs agents de la brigade anticriminalité (BAC).

Encerclé par les policiers, il est mis à terre et frappé à de multiples reprises puis amené sous le porche d'un bâtiment. Plusieurs témoins filment la scène, massivement partagée sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme, blessé au visage et présentant de nombreux hématomes sur le corps, s'est vu prescrire quatre jours d'ITT. Samim Bolaky, l'avocat du plaignant, a souligné le «stress post-traumatique» subi par son client, relevant le «caractère extrêmement grave» de ces violences, «surtout dans cette période de crise sanitaire».

Me Bolaky a également demandé l'ouverture d'une enquête auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Sofiane a porté plainte pour «violences volontaires aggravées par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, avec usage ou menace d'une arme» et «non-assistance à personne en danger».

La police du département n'a pas souhaité faire de commentaire.

La maire des Ulis, Françoise Marhuenda a apporté son soutien à Sofiane.

#LesUlis Hier, un jeune ulissien a été interpellé de manière violente par la BAC. J’ai eu sa maman au téléphone pour savoir si son fils allait bien et apporter mon soutien. Et j'ai contacté la police nationale pour obtenir des explications et clarifier la situation au plus vite.

— Marhuenda Françoise (@FMULIS) March 25, 2020