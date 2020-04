L'interdiction du sport en journée à Paris maintenue jusqu'au déconfinement

Interdits depuis le mercredi 8 avril entre 10h et 19h à Paris en raison du coronavirus, les sports individuels, comme le jogging par exemple, le resteront jusqu'à la fin du confinement, prévue le 11 mai.

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a confirmé la prolongation de cette mesure lors de son intervention au conseil de Paris, le mardi 28 avril. Une interdiction qui a permis jusqu'à présent de «lisser la présence des gens sur la voie publique en évitant la concentration des personnes qui font leurs courses et d'autres qui font leur sport», selon lui.

Lorsqu'il avait mis en place cette mesure, le mercredi 8 avril, prise en concertation avec Anne Hidalgo, Didier Lallement avait souligné que ces activités physiques «restaient autorisées de 19h à 10h, au moment où l’affluence dans les rues est la plus faible».

Une manière de mieux répartir les flux des – quelques – personnes encore dehors dans la capitale, afin que les coureurs ne croisent pas les travailleurs, par exemple. «L'objectif est d’éviter les pics de fin de matinée et après-midi», précise Emanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris.

En revanche, les simples promenades restent autorisées, tout comme les sorties pour les enfants et les animaux, d'après des réponses sur Twitter d'Emmanuel Grégoire :

Non vous n’êtes pas perdu vous avez bien compris. On interdit le jogging en journée pas les sorties... les enfants doivent pouvoir exceptionnellement pouvoir sortir un peu en journée. Idem sortie des animaux. L’objectif est d’éviter les pics de fin de matinée et après-midi. — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) April 7, 2020

Un effet déconfinement ?

Didier Lallement et Anne Hidalgo ont rappelé que «les sorties, même autorisées, doivent être strictement limitées à ce qui est urgent et indispensable» et que «chaque sortie évitée est utile à la lutte contre l’épidémie».

Car avec le retour du beau temps et l'évocation du «déconfinement», certains habitants de la capitale ont en effet recommencé à sortir dans les rues. Cela a notamment été le cas dimanche 26 avril, lorsque plusieurs dizaines de personnes ont dansé sur du Dalida dans le 18e arrondissement :

Le 18ème vient officiellement de s’auto-déconfiner (et il aimerait qu’on le laisse danser). pic.twitter.com/xXkkRJ490w — Corentin Chrétien-Droz (@CocoChrist) April 25, 2020

dejà plusieurs interdictions

La capitale a été la première ville française à durcir les mesures du confinement après l'appel du gouvernement lundi 6 avril à ne pas relâcher les efforts pour lutter contre le coronavirus.

Cette interdiction de la pratique sportive en journée est une nouvelle mesure qui s'est ajoutée aux nombreuses initiatives visant à limiter les rassemblements dans la capitale, avec les fermetures de certaines zones des bois de Vincennes et Boulogne, des quais de Seine, du Champ-de-Mars et des Invalides et celle des marchés alimentaires.

Cinq des sept autres départements de la région ont pris des mesures similaires : les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Yvelines. L'amende est fixée à 135 euros. Seules la Seine-Saint-Denis et l'Essonne n'ont pas mis en place à cette interdiction sportive en journée.