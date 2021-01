Les 10 événements à suivre en France en 2021

Un coup d'oeil sur les douze prochains mois. Grands procès, élections régionales, Thomas Pesquet de retour dans l'espace... L'année 2021 sera marquée en France par plusieurs événements très attendus, à moins que la pandémie de coronavirus ne vienne comme en 2020 chambouler tout l'agenda.

Procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion (17 mars-15 avril 2021)

Une année judiciaire chargée pour Nicolas Sarkozy. L’ancien président de la République sera fixé sur son sort le 1er mars dans l’affaire des «écoutes», dont le procès s’est tenu en fin d’année dernière. Une peine de quatre ans de prison, dont deux avec sursis, a été requise contre l’ancien patron de l’UMP puis de LR, jugé pour «corruption» et «trafic d'influence». Deux semaines plus tard, Nicolas Sarkozy sera de nouveau face à la justice. A partir du 17 mars et jusqu’au 15 avril, il sera jugé pour «financement illégal de campagne électorale» dans l'affaire «Bygmalion». L’ancien chef de l’Etat est accusé d’avoir dépassé le plafond légal de dépenses électorales de plus de 20 millions d’euros lors de la campagne présidentielle de 2012.

Jugement au procès du Mediator (29 mars 2021)

La fin d’un feuilleton judiciaire. Le 29 mars, les laboratoires Servier et l’Agence du médicament connaîtront le jugement dans le procès du Mediator, terminé en juillet 2020. Le groupe pharmaceutique n’a cessé de rejeter toute faute pénale, alors que le Mediator est accusé d’avoir causé des centaines de décès. Pour rappel, 6.500 personnes se sont constituées parties civiles.

Thomas Pesquet retourne dans l'ISS (printemps 2021)

Le Français de retour dans l’espace. Au printemps, Thomas Pesquet va s’envoler en direction de la Station spatiale internationale (ISS) dans une fusée SpaceX. Il sera le premier Européen à s’installer aux commandes de la capsule Crew Dragon de l'entreprise d'Elon Musk. C’est la deuxième fois que l’astronaute français participe à ce type de mission. Cette fois-ci, son séjour sera plus long puisqu’il doit rester 6 mois à bord de l’ISS.

Procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer (3-14 mai 2021)

Mis en examen pour le meurtre de Maëlys de Araujo et agressions sexuelles sur trois de ses cousines, Nordahl Lelandais se retrouvera devant la justice du 3 au 14 mai prochain pour s’expliquer sur le meurtre du caporal Arthur Noyer. Le militaire de 23 ans, membre du 13e bataillon de chasseurs alpins, est mort en avril 2017 dans une bagarre avec l’ancien maître-chien. Le parquet de Chambéry le poursuit pour meurtre.

Elections régionales et départementales (juin 2021)

Prévues en mars, les élections régionales et départementales auront finalement lieu en juin prochain. Les Français se rendront aux urnes à un an de la présidentielle pour élire leurs conseillers régionaux et départementaux. Alors que la pandémie de coronavirus ne semble pas encore près de se terminer, le Sénat a étudié puis rejeté un vote par correspondance ou par internet. «Nous ne sommes pas en capacité de sécuriser l’ensemble du dispositif et de la chaîne d’ici à cette date des élections», a déclaré François-Noël Buffet, rapporteur de la mission sur le sujet.

Congrès mondial de la nature à Marseille (3-11 septembre 2021)

Souvent laissée pour compte dans les politiques environnementales, la biodiversité bénéficiera d’un coup de projecteur en France en 2021, avec l’organisation du Congrès mondial de la nature à Marseille, du 3 au 11 septembre. Organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) tous les quatre ans, ce sommet réunira 1.400 entités, parmi lesquelles des Etats, des organisations de la société civile et des peuples autochtones, pour «déterminer de façon démocratique les questions les plus urgentes en matière de conservation de la nature».

Procès des attentats du 13 novembre 2015 (8 septembre 2021-fin mars 2022)

Après le procès des attentats de janvier 2015 en fin d’année dernière, un autre grand procès pour terrorisme aura lieu en 2021 : celui des attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Vingt personnes seront jugées devant la cour d’assises spéciale de Paris, dont le Franco-Belge Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos. Ce procès s’annonce hors norme, avec 110 journées d’audience prévues jusqu’à fin mars 2022, 1.750 parties civiles et une salle de 550 places en construction au cœur de l'historique palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité.

La course à la présidentielle (automne 2021)

Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Voici les noms des principaux candidats connus pour la prochaine élection présidentielle, en avril 2022. Europe Ecologie-Les Verts (EELV) a d’ores et déjà annoncé qu’un candidat serait choisi lors d'une primaire avant septembre 2021. Il n’est pas impossible que le Parti socialiste (PS) s’allie aux écologistes, comme cela avait été le cas en 2017 ou lors des municipales de 2020. Les Républicains (LR), quant à eux, n’ont toujours pas annoncé si une primaire serait organisée, ou si un autre processus de sélection serait choisi.

Début de la restauration de Notre-Dame (second semestre 2021)

Une nouvelle étape du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie le 15 avril 2019, devrait démarrer lors du second semestre 2021. Les travaux de sécurisation et de consolidation de l’édifice gothique, lancés dès le lendemain du drame, doivent en théorie s’achever au printemps 2021, pour ensuite laisser place à la phase de restauration à proprement dite. Une reconstruction à l’identique a finalement été choisie et entérinée en juillet dernier. L’objectif est de rendre la cathédrale au culte le 16 avril 2024, soit cinq ans après l’incendie.

Référendum sur le climat (date à déterminer)

En 2021, les Français pourraient devoir se prononcer sur un référendum pour la première fois depuis seize ans et la consultation sur le traité constitutionnel européen. Mi-décembre, Emmanuel Macron s’est en effet engagé à organiser un référendum sur l’inscription de la défense du climat et de la préservation de l’environnement dans l’article 1er de la Constitution, une proposition issue de la Convention citoyenne pour le climat. Malgré la volonté du gouvernement de le programmer en 2021 selon la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, rien n’est encore sûr. Cette réforme constitutionnelle doit auparavant être votée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat, avant de pouvoir être soumise à référendum.