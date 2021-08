Pass sanitaire : jusqu’à quand va-t-il être mis en place ?

Validé dans ses grandes lignes par le Conseil constitutionnel, le pass sanitaire doit entrer en vigueur ce lundi 9 août dans sa forme étendue.

Restaurants, trains, hôpitaux, centres commerciaux... Un QR code, permettant de justifier d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72 heures ou d'un test positif de plus de 11 jours et moins de six mois, sera ainsi nécessaire pour entrer dans la plupart des lieux publics.

Ce dispositif, voulu notamment pour accélérer la vaccination, devrait «nous éviter d'autres couvre-feux et confinements», estimait hier le ministre de la Santé Olivier Véran dans Le Parisien. Mais il est dénoncé par de nombreux Français, qui étaient encore plus de 200.000 à manifester leur opposition ce samedi, ainsi que par certaines politiques, qui y voient notamment une entrave à la liberté de circuler et l'un des prémices d'une «société de contrôle».

L'installation dans la durée de ce pass sanitaire est en particulier au coeur des débats. Pour le moment, selon la nouvelle version de loi relative à la gestion de la crise sanitaire, publiée ce vendredi 6 août au Journal officiel, le dispositif peut être imposé par le gouvernement «jusqu'au 15 novembre 2021 inclus».

Reste désormais à savoir si le pass sanitaire continuera d'être utilisé passé cette date, ou bien si l'évolution de la vaccination suffit à limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Sans résultats probants, le gouvernement pourrait envisager de passer une nouvelle étape, en instaurant par exemple la vaccination obligatoire pour tous.