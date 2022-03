Argenteuil : trois blessés par balle lors d'une rixe entre une centaine d'individus

Dans la nuit du jeudi 17 mars, la police a été appelée par des riverains aux alentours de 20h30. Effrayés par des coups de feu, les témoins rapportent avoir vu des individus armés de fusils et de barres de fer.

C’est donc à proximité du stade Auguste-Delaune à Argenteuil que les forces de l’ordre sont arrivées, découvrant alors une centaine d’individus en train de s’affronter. N'étant pas les bienvenus, les policiers ont été victimes de jets de pierres sur leur véhicule. Ils ont donc eu recours à des tirs de cougar (grenades lacrymogènes) pour disperser les jeunes.

C’est alors qu’ils ont découvert trois hommes âgés d’une vingtaine d’années, blessés aux jambes et au postérieur par des tirs de plomb. Avant que les secours ne les emmènent, leurs jours n’étant pas en danger, les policiers ont interrogé les blessés qui n’ont apporté aucune information supplémentaire à l'enquête, comme le rapporte Actu 17.

Un peu plus tard rue d’Epinay, trois suspects âgés de 16 à 18 ans ont été arrêtés. Deux d’entre eux avaient des taches de sang sur leurs vêtements. Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la sûreté urbaine. La piste privilégiée serait un affrontement entre jeunes originaires des quartiers Joliot-Curie et ceux de la ZUP.

Une situation conflictuelle avec les forces de l’ordre

La situation à Argenteuil est assez tendue. En novembre dernier, la ville faisait parler d’elle lorsqu’une cinquantaine d’individus avaient décidé de tirer au mortier sur les policiers et le commissariat d’Argenteuil.

En janvier, les autorités avaient découvert des armes de guerre chez des habitants lors d'un appel pour cambriolage. Depuis le mois dernier, on remarque également une forte augmentation du trafic de rue engendrant des violences et de nombreuses plaintes de riverains.