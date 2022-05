Tout savoir sur Laurent Ulrich, le nouvel archevêque de Paris

Nommé nouvel archevêque de Paris par le pape François le 26 avril dernier, Laurent Ulrich prend ses fonctions ce lundi 23 mai après une messe d’accueil à l’église Saint-Sulpice de Paris. Retour sur le parcours complet de cet homme de foi ordonné prêtre pour le diocèse de Dijon (Côte-d’Or) dès 1979.

Chambéry, Lille puis Paris. Archevêque de Chambéry entre 2000 et 2008, puis de Lille entre 2008 et 2022, Laurent Ulrich va connaître un troisième diocèse en s’installant dès lundi à Paris après sa nomination par le pape François le 26 avril dernier.

Après avoir occupé la fonction de vice-président de la Conférence des évêques de France en 2007, il a été fait chevalier de la Légion d’honneur en 2016.

Connu pour sa fibre sociale et ses talents d’organisateur, ainsi que pour ses prises de position en faveur des migrants et contre la pédophilie, Mgr Ulrich devra restaurer l’unité contesté entre les prêtres et les fidèles du diocèse.

Autre chantier d’importance pour l’homme de foi de 70 ans : celui du chantier de la restauration de Notre-Dame, en collaboration avec l’Etat. Le monument, incendié le 15 avril 2019, doit être rendu au culte pour avril 2024.

Pas d’installation dans la cathédrale Notre-Dame

Mgr Ulrich succède à Michel Aupetit à ce poste puisque ce dernier a démissionné en décembre dernier à la suite d’un scandale médiatique lui prêtant une relation amoureuse avec une femme.

L’homme de 70 ans ne pourra pas être installé dans la cathédrale Notre-Dame comme ses prédécesseurs puisque l’édifice est actuellement en restauration. Toutefois, il célébrera les vêpres sur le parvis de Notre-Dame à 16h ce lundi.

La messe d’accueil aura lieu à l’église Saint-Sulpice, dans le Vie arrondissement de la capitale, à 18h30, sous les yeux de 2.000 personnes, dont 500 prêtres et diacres du diocèse ainsi qu’une quarantaine d’évêques.

Pour rappel, le diocèse de Paris est le plus important de France avec une centaine de paroisses.