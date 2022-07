Bruno Retailleau sur le remaniement : «Emmanuel Macron n’est plus attractif»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 5 juillet, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a commenté le remaniement gouvernemental de la veille.

«Emmanuel Macron n’est plus attractif». Invité de Laurence Ferrari dans l’interview politique ce mardi 5 juillet, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, est revenu sur le remaniement annoncé par l’Elysée lundi alors qu’aucun «républicain» ne figure dans la nouvelle liste de l’exécutif.

«Il y a beaucoup de ministres. Il y‘en a plus de quarante. Néanmoins, c’est entre soi. C’est un dosage entre les différentes formations de la majorité», a-t-il dit.

Cette absence de personnalité LR dans le gouvernement s’explique notamment par le refus du soutien des républicains à la majorité présidentielle. «Parce que nous ne sommes pas macronistes. Nos électeurs non plus», a expliqué Bruno Retailleau.

«Nous allons être dans l’opposition, texte par texte. Ce sera une opposition d’intérêt général. Ce qui est important pour ce gouvernement c’est sa ligne et son cap», a expliqué le chef de la file LR au Sénat.

«La démocratie est la possibilité d’alternance»

Concernant le refus de la proposition d’Emmanuel Macron de former un gouvernement d’union nationale, Bruno Retailleau a indiqué que «l’on ne peut pas trahir ses électeurs à tout bout de champ sinon on abîme la démocratie. Il ne faut pas déplorer la grosse abstention».

«Si on était rentré dans cette nouvelle majorité, on aurait donné le monopole de l’opposition à la fois à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen. La démocratie est la possibilité d’alternance», a-t-il martelé.

«En même que leur donner le monopole de l’opposition, on leur donnait également les clés de l’alternance, et cela, je n’en veux pas. L’objectif de LR est de reconstruire une ligne entre le macronisme et ces partis démagogiques», a-t-il ajouté.