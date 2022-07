Canicule : au moins deux décès au travail en France potentiellement liés à la vague de chaleur

Alors que l’épisode caniculaire a touché l’ensemble de l’Hexagone pendant de nombreux jours, au moins deux décès potentiellement liés à la chaleur sur le lieu de travail ont été répertoriés, selon un communiqué publié par Santé publique France mardi 19 juillet.

Une victime en Occitanie et l’autre en Bretagne. Dans son point épidémiologique du 19 juillet, Santé publique France a fait état de deux morts potentiellement causés par la chaleur sur le lieu de travail. «Deux accidents du travail mortels en lien possible avec une exposition à la chaleur ont été notifiés à Santé publique France» par l'inspection du Travail, a déclaré dans un communiqué l'agence de santé.

Le premier décès a été recensé en Occitanie au début de l’épisode de canicule qui s’est abattu sur l’ensemble de l’Hexagone, aux alentours du 12 juillet. La seconde personne suspectée d’avoir succombé à la chaleur sur son lieu de travail était originaire de la Bretagne, avec un décès constaté quelques jours après le premier en Occitanie. Toutefois, Santé publique France n’a pas donné plus de détails sur la nature de la mort ni sur l’identité exacte des victimes.

Cette annonce est intervenue en France alors que de nombreux décès ont été constatés en Europe, avec notamment plus d’un millier de morts recensés en Espagne et au Portugal à cause de la canicule. De nombreux records de températures ont même été battus dans des zones habituellement peu habitués aux fortes chaleurs, comme la Bretagne ou le Royaume-Uni.

Ces fortes chaleurs ont relancé le débat sur les conditions de travail lors d'épisodes caniculaire, conduisant la Confédération européenne des syndicats (CES) à demander l'instauration de «températures maximales de travail».