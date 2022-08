Nupes : LFI, EELV, PS, PCF… Le bal des universités d’été à gauche s’ouvre aujourd'hui

L’alliance de la gauche (Nupes) entame ses journées d’été à partir de ce jeudi 25 août. Toutefois, celles-ci seront organisées séparément. Les Verts, les Insoumis, les communistes et les socialistes entendent réaffirmer leur singularité chacun dans leur camp respectif.

Rester unis, mais chacun dans son coin. L’alliance de la gauche Nupes s’apprête à faire sa rentrée politique à partir de ce jeudi 25 août. Bien que la coalition soit toujours en place, les partis ont décidé de faire, chacun, sa propre université d’été dans son camp respectif.

Ces journées seront l’occasion pour les Insoumis, les Verts, les socialistes et les communistes de faire le bilan d’une séquence électorale, dans l'ensemble victorieuse et riche d’enseignements pour la coalition de la gauche marquée par une montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon lors de la Présidentielle (22 % des voix) et la victoire de la Nupes lors des législatives avec 150 sièges obtenus.

La France Insoumise à la conquête de Valence

«Après une année marquée par des résultats exceptionnels aux élections présidentielle et législatives et l’élection de près de 150 député-es de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, les Amfis 2022 permettront de se retrouver pour préparer une rentrée politique qui s’annonce intense», écrit LFI sur son site internet.

Pour le parti mélenchoniste, ces journées baptisées «Amfis 2022» se dérouleront du jeudi 25 août au dimanche 28 août au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes dans la commune de Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence.

Le choix du lieu se justifie par un grand espace s’approchant des 6.000 m2 «ainsi qu’un lac de 12 hectares, avec des espaces de conférences et de détentes agréables, tout en permettant le strict respect des règles sanitaires».

Au programme, plusieurs formations théoriques et pratiques animées par les députés de LFI portant sur différents sujets comme la lutte contre le sexisme en politique, les valeurs de la France insoumise et la planification écologique. Ces formations seront complétées par des conférences, des débats, des animations culturelles et des concerts.

Demain vendredi, la ministre déléguée de l’Economie sociale et solidaire et à la Consommation Marlène Schiappa (Renaissance) débattra avec Alexis Corbière (LFI) sur le thème «être Républicain». Le même jour, le ministre des Transports Clément Beaune sera face à la députée européenne insoumise Manon Aubry. Ils reviendront sur le sujet de l’Union européenne.

Le lendemain, samedi, Adrien Quatennens (député LFI) et Olivia Grégoire (Renaissance), ministre déléguée aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, l’Artisanat et au Tourisme, aborderont la question du pouvoir d’achat. Enfin, le député LFI Ugo Bernalicis échangera avec Rachida Dati (LR), ancienne ministre de la Justice, sur les potentielles réformes pour faire face aux évolutions de la société. Les universités d’été seront clôturées par un meeting de l’Insoumis en chef Jean-Luc Mélenchon dimanche 28 août.

Les Verts dans la «capitale des Alpes»

À l’instar des Insoumis, EELV entame également ses journées d’été ce jeudi 25 août à 10h30 à l’Université Grenoble Alpes. Celles-ci vont durer trois jours et prendront fin le samedi 27 août tard dans la nuit. Les frais de participation s’élèvent à 40 euros par personne pour les trois jours de l’événement (20 euros pour les personnes précaires).

Julien Bayou, secrétaire national du parti, donnera le premier discours ce jeudi à 20h30. «Lors de ces trois jours de débats, nous aurons le plaisir d’accueillir sur le site de l’Université Grenoble Alpes des parlementaires, des ministres, des intellectuel(les) et scientifiques, militant(es) politiques ou d’ONG, personnalités engagées et reconnues. Toutes ces personnes viendront enrichir nos débats et participer au grand rendez-vous de l’écologie politique de la rentrée !», détaille EELV sur son site internet.

Parmi les invités, on retrouve Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, Yannick Jadot, candidat malheureux d’EELV à la Présidentielle, Manon Aubry, députée LFI, Dieynaba Diop, porte-parole du Parti socialiste, Zakia Khattabi, ministre fédérale belge de l’Environnement, du Climat, du Green Deal et du Développement durable et Heiko Knopf, vice-président du parti vert allemand «Die Grünen». Ainsi, les débats seront focalisés sur l’alliance de la gauche Nupes, l’Union européenne et les questions environnementales.

Comme pour LFI, des formations, des concerts, des forums d’associations et des espaces seront à disposition des participants.

Les socialistes choisissent «la ville verte»

Sous le thème «Vers un nouveau Parti socialiste», les partisans d’Olivier Faure tiendront leur rentrée politique du vendredi 26 août au dimanche 28 août à Blois, surnommée «la ville verte». C’est d’ailleurs Marc Gricourt, maire de Blois, et François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, qui donneront le coup d’envoi de l’événement.

Les prix d’entrée varient entre 20 euros (pour les moins de 30 ans) et 40 euros (pour les plus de 30 ans).

Les conférences se dérouleront dans plusieurs coins de la ville à savoir l’école élémentaire Victor Hugo, l’IUT de Blois, Halle aux Grains ou encore à l’Auditorium de la Bibliothèque.

Au cours de ces trois journées d’été, les socialistes reviendront sur l’alliance de la Nupes, le «grand» retour de la gauche et la lutte contre les déserts médicaux.

«Tirer les enseignements de la séquence électorale, réaffirmer comment, pour qui et avec qui les socialistes veulent se battre : les thèmes de l'édition «Vers un nouveau Parti socialiste»», a écrit Olivier Faure.

Le programme du #CamPuS22 est publié !



Tirer les enseignements de la séquence électorale, réaffirmer comment, pour qui et avec qui les socialistes veulent se battre : les thèmes de l'édition « Vers un nouveau @partisocialiste »





— Olivier Faure (@faureolivier) August 24, 2022

Plusieurs ateliers seront animés par des députés du Parti.

Les communistes optent pour «l’Europe»

Strasbourg, ville européenne, accueillera les journées d’été du Parti communiste français du 26 août à 10h et jusqu’au 28 août à 13h. Les frais de participation à cet événement s’élèvent à 120 euros. Cette somme englobe les frais d’université d’été ainsi que les repas des trois jours. Pour les personnes nécessitant un hébergement, ces frais grimpent jusqu’à 200 euros.

«Analyses, propositions, projet, ateliers pratiques, découvertes, fraternité … Les ingrédients traditionnels du cocktail Université d’été seront réunis pour une édition 2022 dont nous aurons bien besoin pour comprendre le plus finement possible la mouvante séquence écoulée et dégager des chemins d'avenir», explique le PCF.

Comme pour les autres membres de l’alliance de la gauche, de nombreux ateliers et débats feront parties du programme.

De plus, une visite du parlement européen est prévu vendredi 26 août de 15h30 à 18h.

Fabien Roussel, secrétaire national du parti, s’adressera à ses partisans samedi 27 août à 12h.