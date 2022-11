Emmanuel Macron aux Etats-Unis : quel est le programme de la visite d'Etat du président de la République ?

Parti hier, mardi 29 novembre, le président de la République Emmanuel Macron effectue une visite d’État aux États-Unis jusqu'à vendredi. Biodiversité, espace, guerre en Ukraine, rencontre avec Joe Biden et une escale à la Nouvelle-Orléans figurent au programme du chef de l’État qui est très chargé.

Beaucoup de visites sont prévues. Emmanuel Macron a entamé hier soir, mardi 29 novembre, une visite d’État aux États-Unis. Prévue jusqu’au 2 décembre prochain, il s’agit de la deuxième visite d’État du président français dans ce pays après celle de 2018 auprès de Donald Trump et la première que l’administration de Joe Biden organise.

C’est «une étape utile dans le développement de nos relations avec les États-Unis et plus largement entre l’Europe et les États», a expliqué l’Élysée.

Le président français a atterri hier à Washington. Mais le programme de la visite ne commence réellement que ce mercredi 30 novembre. Emmanuel Macron doit notamment assister à une séquence spatiale en présence de la vice-présidente américaine Kamala Harris.

«Cette séquence spatiale consistera pour lui à échanger sur un certain nombre de sujets importants de notre coopération : climat et observation de la Terre, exploration et séance spatiale, tout cela en présence de ceux qui animent la coopération multilatérale et, de notre côté, des ministres Bruno Le Maire et Sylvie Retailleau ainsi que des acteurs français de l'industrie spatiale», a indiqué le palais présidentiel.

Le président de la République enchaînera ensuite avec un déjeuner avec le caucus du Congrès. Durant le repas, Emmanuel Macron évoquera avec ses convives les possibilités offertes par les transitions énergétiques et climatiques ainsi que les nouveaux modes de financements innovants avant de se rendre, dans l’après-midi, au cimetière militaire national d’Arlington.

«Un programme très formel»

«Il rendra hommage au soldat inconnu, avec un dépôt de gerbe, une sonnerie aux morts et ensuite, honorera la mémoire de Pierre-Charles L’enfant, qui est l'architecte français qui a dessiné les plans de Washington», a fait savoir l’Élysée.

Accompagné de ses ministres Bruno Le Maire (Economie), Sébastien Lecornu (Armées), Catherine Colonna (Affaires étrangères) et Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur et Recherche), Emmanuel Macron échangera, ensuite, avec les acteurs américains du nucléaire. Vers 17h (heure locale), le chef de l’État fera un discours en l’honneur de la communauté française résidant aux États-Unis.

Aux alentours de 19h30, le Président de la République doit se rendre, en compagnie de Brigitte Macron, à un dîner privé offert par son homologue américain Joe Biden et son épouse Jill Biden. Le dîner d'Etat étant prévu lui, pour le lendemain, jeudi.

Jeudi 1er décembre, le chef de l’État commencera sa journée par une cérémonie d’accueil qui aura lieu à 9h à la Maison Blanche. «C'est un programme très formel où les hymnes sont joués, où les vingt-et-un coups de canon sont tirés, où les troupes sont passées en revue, où les chefs d'Etat s'expriment brièvement devant les délégations et devant la presse», a encore expliqué l’Élysée.

S’ensuivront une présentation des délégations officielles puis un entretien bilatéral avec le président américain.

Un dîner d'Etat jeudi, une visite à la Nouvelle-Orléans vendredi

À 13h15 jeudi, le Président français et son épouse devront se rendre au State Department pour un déjeuner d’État offert par la vice-présidente américaine Kamala Harris et le Secrétaire d’État Anthony Blinken.

«Le Président se rendra au Congrès dans l'après-midi pour y rencontrer le leadership du Congrès dans un cadre bicaméral et bipartisan. C'est une séquence pour laquelle le Président sera notamment accompagné des élus français, des présidents des commissions des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi des présidents des groupes d'amitié», a affirmé l’Élysée.

En fin de journée, Emmanuel et Brigitte Macron se rendront, pour la seconde fois, à la Maison Blanche pour rencontrer Joe Biden et son épouse. «Un moment très public et très important dans le protocole d’une visite d’État», selon le palais présidentiel.

«Un dîner d'Etat sera offert par le président Joe Biden et son épouse à la Maison Blanche, auquel participeront plusieurs centaines de personnes et auquel seront invités les membres de la délégation officielle du Président de la République», a ajouté l’Élysée.

Vendredi 2 décembre, soit dernière journée de la visite d’État, Emmanuel Macron se rendra à la Nouvelle-Orléans. Au cours de cette étape «symbolique», «le Président veillera à dire deux choses. La première est que nous venons de quelque part, la preuve, notre histoire en Louisiane ; et d'autre part, que nous allons aussi quelque part, qui s’illustre dans l'intensité de notre présence aux États-Unis».

Emmanuel Macron devrait, lors de cette visite, promouvoir le sport dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, en présence d’un certain nombre d’athlètes français et américains. Une séquence de «questions» sur le climat et l’environnement est prévue avec le gouverneur de la Louisiane.

Aux alentours de 17h, le président de la République fera un discours consacré à la relation franco-louisianaise et à la francophonie. La journée se terminera par un dîner en présence des acteurs des industries créatives et culturelles.