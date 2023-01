Olivier Dussopt : «les inégalités de retraite entre les femmes et les hommes ne sont pas liées au système en lui-même»

Invité de La Matinale de CNEWS ce lundi, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est revenu sur les inégalités entre les femmes et les hommes qui, d'après les oppositions notamment, sont générées par la nouvelle réforme des retraites. Selon lui, elles ne sont pas liées au système des retraites mais aux différences de carrières entre les hommes et les femmes.

Une réforme inégalitaire ? Alors que la nouvelle réforme des retraites sera officiellement présentée ce lundi en Conseil des ministres, plusieurs personnalités ont souligné le caractère inégalitaire du projet de loi, qui ne réduirait pas l'écart entre les hommes et les femmes en termes de durée de cotisation et de valeur des pensions. Une réalité qui ne serait «pas liée au système des retraites», selon Olivier Dussopt.

«Les inégalités de retraite que l'on constate entre les hommes et les femmes ne sont pas liées au système des retraites en lui-même, mais aux différences de carrières professionnelles entre les hommes et les femmes», a expliqué le ministre du Travail. Il précise par ailleurs que «la prise en compte des congés maternité dans le calcul de la durée des cotisations» est une avancée «qui n'existait pas avant».

Un index efficace pour l'égalité entre les femmes et les hommes

Selon Olivier Dussopt, cela signifie que le gouvernement doit en premier lieu «ne jamais cesser les efforts sur la question de l'égalité professionnelle». Le ministre a également rappelé que c'est sous la majorité présidentielle, et plus précisément sous le précédent gouvernement, que «l'index pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été mis en place», ce qui a permis l'adoption de «deux lois successives renforçant cette égalité professionnelle».

À ce titre, le ministre du Travail prône des résultats positifs en termes «d'accès à des responsabilités, d'égalité salariale, et de mise en oeuvre de sanctions contre les entreprises qui laissent perdurer des inégalités de carrières entre les hommes et les femmes».

Il explique notamment que grâce à la création de cet index «la note moyenne des entreprises ne cesse d'augmenter». Selon Olivier Dussopt, cela signifie que cet index «motive et entraîne des actions de rétablissement de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises».

Toutefois, le ministre concède qu'il s'agit d'un «combat de longue haleine» qu'il faut mener, car il n'est pas «acceptable que des carrières soient différentes en fonction du sexe de celles et ceux qui les mènent». Il conclut finalement en expliquant que «les égalités de retraites» seront la conséquence de ces futures «égalités de carrières».