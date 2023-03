Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker, intègre les équipes d’Emmanuel Macron

Le créateur de CovidTracker, Guillaume Rozier, a rejoint, ce jeudi 2 mars, les équipes d'Emmanuel Macron en tant que «conseiller du président de la République» sur les sujets de la stratégie numérique et des données publiques.

Un nouveau membre de la Présidence. Décoré du titre de chevalier de l’ordre national du Mérite par Emmanuel Macron en mai 2021, le fondateur de CovidTracker et Vitemadose, Guillaume Rozier, a officialisé, ce jeudi 2 mars, son recrutement à l'Élysée en tant que «conseiller du président de la République sur les sujets de la stratégie numérique et des données publiques», a-t-il annoncé sur Twitter.

«Parmi mes objectifs, l’un me tient particulièrement à cœur : continuer de faire émerger un service public de la donnée. Toute mon énergie sera dirigée en ce sens. Aider à structurer le numérique au sein de l’État, continuer d’ouvrir toutes les données de l’État qui peuvent l’être et créer les conditions de leur valorisation. Offrir des outils intuitifs à destination des citoyens, élus, agents...», a-t-il ajouté.

Guillaume Rozier s’est dit «heureux d’œuvrer pour le bien commun, pour l’État. Quel que soit l’avenir, je compte bien garder mon intégrité et ma liberté intactes, auxquelles je tiens plus que tout».

«De nombreux acteurs du numérique œuvrent au sein de l’État, souvent dans l’ombre, et réalisent un travail incroyable. Il faut aller encore plus loin, valoriser, et libérer les énergies. J’ai hâte d’y contribuer !», a-t-il conclu.

En mai dernier, le principal intéressé n’avait déjà pas caché sa «tentation» par la politique lors d’une interview accordée au Figaro.

«Si je suis plus efficace dans la société civile, j'en serais heureux. Et si je suis plus efficace au sein de l'Etat, j'en serais heureux aussi», avait-il déclaré, estimant que si un poste lui était proposé au sein du palais présidentiel, il «étudiera[it] la question».

Durant la crise sanitaire de Covid-19, les deux sites fondés par Guillaume Rozier (CovidTracker et Vitemadose) ont fait le «bonheur» de l’exécutif à tel point que le créateur avait obtenu, à titre exceptionnel «nettement caractérisé», le titre de chevalier de l’ordre national du Mérite, selon un décret paru samedi 22 mai au Journal officiel.

CovidTracker et TrackMyWatt

En effet, en se basant sur des données publiques, le jeune homme avait réalisé des graphiques sur l’évolution de la crise sanitaire en France, simples à comprendre par le grand public. Ceux-ci avaient été constamment améliorés au point de devenir une référence d’information sur la progression du virus dans l’Hexagone.

Mais Guillaume Rozier ne s'était pas arrêté là. Alors que la France fait face à une crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, l’ingénieur de 26 ans a inauguré, en octobre dernier, un nouveau site internet baptisé TrackMyWatt permettant de comparer facilement la consommation d’électricité en France aux années précédentes, à partir des données en libre-service du gestionnaire du réseau électrique RTE.