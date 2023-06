Attaque au couteau à Annecy : une minute de silence respectée à l’Assemblée nationale (vidéo)

Après l’attaque à l’arme blanche contre plusieurs enfants à Annecy, en Haute-Savoie, ce jeudi, les députés ont respecté une minute de silence à l’Assemblée nationale.

Une pause dans les débats par respect pour les victimes. Alors que les députés débattaient depuis le début de la matinée sur la proposition de loi du groupe Liot pour abroger le recul de l’âge de départ à la retraite, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a pris la parole pour évoquer l’attaque au couteau à Annecy, qui a eu lieu ce jeudi matin.

«Il y a de très jeunes enfants en bas âge en état d’urgence absolue, et je vous invite à respecter une minute de silence, pour eux, pour leurs familles», a-t-elle déclaré, jugeant cette attaque «gravissime».

Cette attaque au couteau contre des enfants a fait réagir l’ensemble de la classe politique. La cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a fait part de «l’émotion de [son] groupe face à l’attaque au couteau et aux six enfants en bas âge blessés à Annecy» juste avant la minute de silence.

«Comment est-ce possible ? Attaquer des petits ! Les frapper avec un couteau ! Notre cœur est en miettes à devoir le vivre. Aux enfants notre affection douloureuse. Aux parents toute notre compassion affligée», a réagi Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a dénoncé la «lâcheté absolue» de cette attaque. «Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés», a-t-il ajouté.

Matignon a indiqué que la Première ministre Elisabeth Borne se rendait sur place.