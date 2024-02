Qui sont les millionnaires du gouvernement Attal ?

Composé de 34 membres, le gouvernement actuel formé par le Premier ministre Gabriel Attal compterait de nombreux millionnaires. Voici les membres dont les déclarations de patrimoine atteignent, voire dépassent le million d'euros.

Actions, bien immobiliers, comptes d'épargne... Il existe de nombreux moyens pour accroître son patrimoine. Au sein du gouvernement, de nombreux ministres ont pu déclarer, au fil des années, un patrimoine important, dépassant parfois le million d'euros.

En se basant sur les dernières déclarations réalisées par les élus sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, voici la liste des millionnaires au sein du gouvernement de Gabriel Attal.

Thomas Cazenave : 1,04 million d'euros

Nommé au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, mais également chargé des comptes publics, Thomas Cazenave a déclaré un patrimoine d’environ 1,04 million d’euros, avec deux logements en Gironde, d’une valeur vénale totale de 900.000 euros.

Fadila Khattabi : 1,13 million d'euros

Ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées, Fadila Khattabi a indiqué posséder un patrimoine de 1,13 million d’euros au mois de septembre 2023.

Marc Fesneau : 1,15 million d'euros

Marc Fesneau, actuel ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire au cœur des conflits avec les agriculteurs, a déclaré 1,15 million d’euros de patrimoine en novembre 2022. Au sein de son patrimoine déclaré figurent notamment un terrain de 6,39 hectares de forêt acquis en 2017 et valant 25.000 euros, ou encore un appartement parisien de 110 mètres carrés, dont il dispose une quote part de 33% pour une valeur estimée en 2022 à 258.000 euros.

Olivia Grégoire : 1,23 million d'euros

Secrétaire d’État à deux reprises, avant d’être nommée ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, Olivia Grégoire a déclaré près d‘1,23 million d’euros de patrimoine en novembre 2022. Parmi les éléments déclarés se trouve notamment un appartement de 130 mètres carrés dans la capitale, estimé à 1,175 million d’euros.

Gabriel Attal : 1,6 million d'euros

Plus jeune Premier ministre de l’histoire de la Ve République, Gabriel Attal a déclaré un patrimoine de près de 1,6 million d’euros, dont une assurance-vie à laquelle il a souscrite en 2016, d’une valeur vénale de 1,46 million d’euros.

Dominique Faure : 2,37 millions d'euros

Dominique Faure, actuelle ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, a indiqué dans sa déclaration du 19 février 2023 qu’elle possédait près de 2,37 millions d’euros de patrimoine, faisant d'elle une membre des 1 % des Français les plus riches.

Un patrimoine dans lequel il est noté qu’elle possède une participation de 46 % dans une entreprise, Jelema, à hauteur de 327.000 euros.

Agnès Pannier-Runacher : 2,67 millions d'euros

Agnès Pannier-Runacher, récemment nommée au poste de ministre déléguée du ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, a déclaré, en novembre 2022, près de 2,67 millions d’euros de patrimoine, provenant principalement de deux biens immobiliers de 156 et 42 mètres carrés à Paris.

Sylvie Retailleau : 3,7 millions d'euros

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau possèderait un patrimoine de près de 3,7 millions d’euros. L’ancienne physicienne a notamment déclaré, en novembre 2022, cinq bien immobiliers dans sa déclaration de patrimoine.

Stanislas Guerini : 4 millions d'euros

Ministre reconduit à la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini possède l’un des patrimoines les plus importants du gouvernement Attal, avec près de 4 millions d’euros de patrimoine déclarés en novembre 2022, dont 2,56 millions d’euros provenant d’un appartement de 211 mètres carrés dans la capitale et acquis en 2022.

Jean-Noël Barrot : 4,23 millions d'euros

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique jusqu’au 11 janvier dernier, avant d’être nommé en tant que ministre délégué chargé de l’Europe, a déclaré en janvier 2023 un patrimoine de 4,23 millions d’euros. À noter la déclaration d’une assurance-vie à laquelle le ministre a souscrit en mars 2018 et d’une valeur vénale de 1,57 million d’euros.

Roland Lescure : 4,4 millions d'euros

Ministre chargé de l’Industrie depuis juillet 2022, avec une tâche qui s’est élargie à l’Énergie en février 2024, Roland Lescure a inscrit, dans sa déclaration de février 2023, posséder un patrimoine de près de 4,4 millions d’euros. Un patrimoine qui est notamment marqué par la possession d’un peu plus de 600.000 euros de biens à l’étranger.

Éric Dupond-Moretti : 4,54 millions d'euros

Avocat de renom et ministre de la Justice depuis juillet 2020, Éric Dupond-Moretti a déclaré, en juillet 2022, une somme totale de 4,54 millions d’euros. Parmi les biens déclarés par le garde des sceaux figurent notamment deux motos Harley-Davidson, une Bentley et un bateau Apreamare, pour plus de 120.000 euros.

Amélie Oudéa-Castéra : 6,47 millions d'euros

En poste seulement durant 28 jours au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avant de se retrouver uniquement en charge du ministère des sports après un polémique sur l’école Stanislas, Amélie Oudéa-Castéra est la ministre possédant le patrimoine le plus important, et la deuxième au total.

6,47 millions d’euros ont été déclarés en juillet 2022, marqués par près de 90.000 actions détenues chez AXA, estimées à l’époque à près de 2 millions d’euros.

Franck Riester : 10,6 millions d'euros

Récemment nommé au poste de ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger après avoir été en charge des Relations avec le Parlement, Franck Riester est le membre du gouvernement avec le patrimoine le plus élevé.

Selon sa dernière déclaration datant de juillet 2022, Franck Riester détenait un patrimoine d’environ 10,6 millions d’euros. Un montant qui comprend notamment 79 % de participation dans le capital social de l’entreprise familiale Riester, estimée à près de 6,12 millions d’euros.