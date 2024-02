Météo : à quel temps s’attendre pour ce week-end ?

En pleine période hivernale, les températures ont été anormalement au-dessus des moyennes de saison. Malgré quelques éclaircies ces derniers jours, les nuages ont dominé tout de même le ciel français. A quoi faut-il s'attende pour ce week-end.

Depuis la fin du mois de janvier, un redoux exceptionnel pour la saison traverse l’Hexagone. Mais comme le note Météo-France, a fortiori les deux premières semaines de février ont été remarquablement douces. Et les températures plutôt printanières se sont poursuivies ce jeudi 15 février, au point que cette journée marque le pic de cette période de douceur.

Après des éclaircies dans la moitié nord jeudi matin, l’ambiance atmosphérique doit changer en milieu d’après-midi et en soirée avec un voile dense à l’ouest de l’Hexagone accompagné de quelques ondées.

Selon le service météorologique, la pluie doit faire son apparition sur le Finistère dès ce jeudi soir. En cause, un axe dépressionnaire situé dans le proche Atlantique et qui doit provoquer des perturbations qui vont s’étendre sur une majeure partie du territoire durant la journée de ce vendredi 16 février.

«La perturbation venue de l’Atlantique va lentement traverser la France. Elle donnera des pluies le matin des Hauts-de-France à la région parisienne, au Val de Loire et au Sud-Ouest. L’après-midi, les pluies se décaleront vers Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Massif central et Occitanie avec des quantités restant faibles côté littoral méditerranéen», a écrit Météo-France.

De la neige en altitude sur les Pyrénées

«La perturbation s’annonce plus active du Berry aux Pyrénées où l’on attend 10 à 20 mm de pluie. Sur les Pyrénées, il pourra tomber localement 10 à 15 centimètres de neige fraîche au-dessus de 2.000 mètres. A l’avant, le ciel sera gris près des frontières de l’est. À l’arrière de la perturbation, des éclaircies vont peu à peu revenir près des côtes de la Manche et de l’Atlantique», a ajouté le service météorologique.

Du côté des températures, le mercure doit enregistrer une légère baisse. Toutefois, les valeurs devraient être comprises entre 12 °C et 16 °C.

Cette perturbation sera «passagère» puisque les conditions météorologiques doivent noter une amélioration lors de la journée du samedi 17 février. «Un anticyclone à plus de 1030 hPa va provisoirement s’installer sur la France. Une fois dissipées les traditionnelles grisailles ou brouillards du matin, le soleil pourra se montrer plus ou moins durablement l’après-midi, il brillera plus généreusement des Alpes à la Provence à la faveur du mistral qui poussera des pointes à 60/80 km/h», a précisé Météo-France.

Les dégradations météorologiques devraient être de retour durant la journée de dimanche puisque l’anticyclone, ayant traversé la France la veille, doit se décaler vers l’Europe centrale, favorisant ainsi l’entrée d’un épisode pluvieux «dès le matin près des côtes de la Manche et de la mer du Nord».

«La pluie gagnera l’après-midi les régions allant du Poitou-Charentes et du Bordelais au Centre-Val de Loire, au Bassin parisien et jusqu’aux frontières avec la Belgique et le Luxembourg. À l’avant, le soleil va se voiler. À l’arrière, des éclaircies vont revenir l’après-midi en Bretagne. Peu de changement côté températures», a noté le service météorologique.