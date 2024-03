Météo : quel temps va-t-il faire la semaine prochaine ?

Après une fin de semaine agitée due au passage de la dépression Nelson dans l’Ouest de la France, les éclaircies étaient de retour ce dimanche 31 mars sur une majeure partie de l’Hexagone. Néanmoins, pour les prochains jours, le temps devrait être mitigé.

Alors que l’on entre dans le 2e mois du printemps météorologique ce lundi 1er avril, la météo de ces derniers jours a été peu clémente. Avec le passage de la dépression Nelson, la pluie, les orages et les coups de vent ont été au rendez-vous.

Bien que le temps soit à demi-teinte ce dimanche 31 mars, avec un ciel ensoleillé dans la matinée mais grisâtre et orageux dans l’après-midi, les dégradations météorologiques devraient se poursuivre durant la première semaine d’avril.

Il faut d’abord savoir que, pour les sept prochains jours, on devrait parler d’une semaine assez contrastée puisque, dès ce lundi 1er avril, les éclaircies devraient être remarquables dans le sud du pays, notamment dans le bassin méditerranéen. Biarritz, Tarbes, Toulouse, Perpignan, Montpellier, Marseille et Nice devraient donc profiter du soleil et des températures printanières, allant de 15 à 19 °C.

Un ciel grisâtre dans le nord, lumineux dans le sud

En parallèle, la pluie devrait être très présente sur le reste du territoire, comme à Paris, à Rennes, à Lille, à Metz, à Tours, à Nantes et jusqu’à Bordeaux. Des orages sont également prévus à Lyon durant cette journée. Dans ces villes, les maximales pourraient atteindre 13 à 14 °C.

Mardi 2 avril, on devrait rester sur le même rythme, c’est-à-dire un nord pluvieux et un sud plutôt ensoleillé. En revanche, c’est du côté du mercure que l’on va retrouver une amélioration, notamment dans la moitié sud où les températures devraient légèrement grimper, atteignant 17 à 18 °C, voire 19 °C sur tout le pourtour méditerranéen.

L’amélioration devrait être plus marquante durant la journée du mercredi 3 avril. Dans le détail, le soleil fera son apparition dans une large majorité du territoire, notamment à Paris, à Strasbourg, à Lille, à Tours, à Auxerre et à Reims. Et ce malgré des passages pluvieux de temps à autre. Dans la moitié sud, le beau temps devrait se poursuivre avec un soleil éclatant à Tarbes, à Marseille, à Montpellier et à Perpignan.

Concernant les températures, celles-ci devraient grimper. Les maximales devraient être comprises entre 13 et 17 °C dans le nord de la France et entre 15 et 21 °C dans le sud.

Un vendredi remarquablement chaud

Jeudi 4 avril, le thermomètre devrait poursuivre sa progression. Dans la moitié nord, les maximales devraient atteindre 19 °C à Reims et à Rennes, 20 °C à Paris, à Rouen et à Tours, 22 °C à Auxerre et jusqu’à 23 °C à Bourges. Dans le sud, celles-ci devraient être comprises entre 17 °C et 25 °C. Seul bémol, on parle d’une journée «nuageuse», du nord au sud, et potentiellement «pluvieuse» à Paris, à Amiens, à Lille, à Rouen, à Brest et à Nantes.

Si le ciel devrait rester grisâtre dans toute la France, vendredi 5 avril prochain, le mercure, lui, devrait «s’affoler» puisque les 20 °C devraient être dépassés dans toutes les régions, sans exception. Les maximales devraient être comprises entre 16 et 25 °C dans le nord et entre 21 et 27 °C dans le sud.

Au cours de la journée du samedi 6 avril, la pluie devrait être de retour. Elle devrait concerner l’Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loir, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, le Grand Est, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté.

Du côté du mercure, une baisse des températures devrait toutefois s’amorcer dans la moitié sud avec des maximales ne dépassant pas les 20 °C sur le pourtour méditerranéen. En parallèle, celles-ci devraient être supérieures à 17 °C, voire à 20 °C sur la majorité de la moitié nord.