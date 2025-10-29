Permis de conduire : qui sera concerné par le contrôle médical bientôt obligatoire ?

Une décision votée le 21 octobre dernier au Parlement européen vise à obliger les automobilistes à passer un contrôle médical tous les 15 ans, afin d'évaluer leur capacité ou non à conduire. Qui sera concerné par cette nouvelle obligation ?

Le permis de conduire à vie c'est peut-être bientôt terminé. Le Parlement européen à voté cette décision le lundi 21 octobre. L'objectif de cette mesure est de réduire les accidents sur les routes européennes. Le bilan s'élevait à près de 20.000 morts en 2024 selon les eurodéputés.

Tous les conducteurs concernés

Cette nouvelle réforme des permis de conduire dans l'Union européenne (UE) instaure une validité de 15 ans maximum pour les permis voitures et motos. Cette durée pourrait même être écourtée pour les conducteurs de plus de 65 ans. Tous les automobilistes et motards seront concernés par cette mesure quel que soit leur âge.

Cette décision met donc fin au permis de conduire à vie, un droit en vigueur jusqu'à présent. Le Parlement met en avant son objectif d'approcher le zéro décès dans les transports routiers européens d'ici à 2050. Avec cette réforme, un permis pourra être retiré si le conducteur n'est plus jugé apte à la conduite.

La France a trois ans pour s'adapter à cette nouvelle réglementation. Les pays auront toutefois le pouvoir de choisir entre une visite médicale ou bien un entretien d'auto-évaluation. Une souplesse qui soulage les association de défense des automobilistes.

Uniformiser la réponse aux délits

Cette réforme vise également les chauffards, notamment grâce au partage d'informations entre États pour éviter que les auteurs d'infractions routières graves à l'étranger échappent aux sanctions.

Aujourd'hui, près de 40% des automobilistes sanctionnés par un retrait ou une suspension de permis dans un autre pays que celui où il a été émis restent impunis. C'est le constat du rapporteur du texte, le socialiste Matteo Ricci. Une personne qui perdra son permis dans un pays ne pourra désormais plus conduire dans les autres pays de l'Union Européenne.

Cette décision instaure également des exigences accrues pour l'obtention du permis de conduire. Le nouvel examen devra inclure d'avantage de questions sur les usagers vulnérables (piétons, cyclistes...).