Qui est John Alfred Tinniswood, qui vient d’hériter du titre d’homme le plus vieux du monde ?

Âgé de 111 ans et 224 jours, le Britannique John Alfred Tinniswood a officiellement décroché la distinction d'homme vivant le plus âgé du monde vendredi 5 avril, selon le Guinness World Records.

Le doyen est mort, vive le doyen. Vendredi 5 avril, soit deux jours après le décès de Juan Vicente Pérez à l’âge de 114 ans, un mois avant son 115ème anniversaire, John Alfred Tinniswood est devenu le nouvel homme le plus vieux du monde. Âgé de 111 ans et 224 jours, ce Britannique a reçu son certificat au cours d’une interview réalisée avec le Guiness qui a homologué ce nouveau record. «On vit longtemps ou on vit peu, et on ne peut pas y faire grand-chose», a-t-il déclaré au cours de cet entretien relayé par CNN.

Y a-t-il un secret pour parvenir à ce bel âge ? Pas vraiment, «juste de la chance», selon le principal intéressé qui a indiqué ne pas fumer, boire rarement et, Angleterre oblige, manger du poisson et des frites tous les vendredis. «Si vous buvez trop, si vous mangez trop, si vous marchez trop, si vous faites trop de choses, vous finirez par en souffrir», a-t-il expliqué, indiquant en filigrane que les excès n’étaient jamais nécessaires.

John Alfred Tinniswood is 111 years old. He says the secret to his long life is luck, moderation — and fish and chips. https://t.co/8CUEEXpKuA — ABC News (@ABC) April 6, 2024

Né l’année du naufrage du Titanic

Né à Liverpool, ville du nord-ouest de l'Angleterre, le 26 août 1912, M. Tinniswood a traversé deux guerres mondiales, ainsi que les pandémies de la grande grippe ou du Covid-19. Il possède également le record de l'ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale le plus âgé au monde, selon le Guiness. Il est aussi né l'année où le Titanic a coulé.

Fan de toujours du club de football de Liverpool, il a vécu les dix-neuf victoires de son club en championnat et les huit victoires de son club en coupe d'Angleterre. Cet arrière-grand-père réside aujourd’hui dans une maison de retraite située dans la ville balnéaire anglaise de Southport.

La directrice de cet établissement, Katie Howard, a déclaré à la BBC que c'était un honneur de s'occuper de Tinniswood, une «personne étonnante qui a tant d'histoires à raconter» et qui «aime lire le journal et écouter la radio». La femme la plus âgée du monde, elle, est espagnole : il s’agit de Maria Branyas Morera, âgée de 117 printemps.