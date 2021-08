PS5, Xbox Series, Switch... Les jeux vidéo les plus attendus de la rentrée

Après un premier semestre plutôt calme du côté des jeux vidéo, la rentrée sonne l'arrivée d'une avalanche de titres. Les consoles PS5, Xbox Series X/S, Switch et les PC accueilleront la première vague des jeux de cette fin d'année, avant un Noël qui s'annonce chargé. Voici ce qu'il faut attendre.

Les jeux suivants sont présentés en fonction de leur dates de sorties entre août et septembre.

humankind (17 août)

C'est sans doute l'un des jeux vidéo de stratégie et d'exploration les plus ambitieux de l'année. Avec Humankind, les développeurs français d'Amplitude Studios proposent rien de moins que de réécrire l'Histoire de l'humanité tout entière. Prévu tout d'abord sur PC, ce titre invite à choisir parmi 60 cultures qui ont façonné la planète pour refaire le monde en traversant six ères temporelles. De l'Antiquité à l'ère des fusées, les joueurs pourront développer leur vision, dans ce titre qui devrait plaire (voire leur faire oublier ?) aux amateurs de la franchise «Civilizations». Très attendu, Humankind pourrait compter parmi les jeux de l'année.

psychonauts 2 (25 août)

Très belle sortie Xbox Series, Xbox One, PS4 et PC, Psychonauts 2 pointera le bout de son nez un peu avant la rentrée des classes. Créée par l'équipe de Double Fine Productions, cette suite arrive près de 15 ans après une première aventure déjantée. On retrouve Raz, notre petit héros, qui alternera entre le monde réel et l'esprit dérangé de ses ennemis. Un festival psychédélique prévu pour le 25 août.

no more heroes III (27 août)

Travis Touchdown reprendra du service en août prochain dans le 3e épisode canonique de ses aventures. Très attendu, No More Heroes III sera une exclusivité Switch. Notre héros-assassin déjanté sera envoyé sur une île flottant au-dessus de la mer, où l'ensemble de ses combats aura des conséquences jusque dans le reste de notre galaxie. Sur un récit absurde et décapant, No More Heroes III devrait animer l'année.

riders republic (2 septembre)

Ubisoft nous a habitué à offrir des jeux vidéo en monde ouvert d'une richesse et d'une beauté sidérantes. Riders Republic devrait suivre cette identité en proposant un jeu multisport et multijoueur particulièrement beau et fun. Comme dans Steep (dédié quant à lui aux sports d'hiver), Riders Republic nous embarque dans une vallée entourée de montagne, où les adeptes des sports extrêmes s'en donnent à cœur joie. Snowboard, VTT et même wingsuit (propulsé par des rockets) seront au centre du gameplay de ce jeu boosté à l'adrénaline qui proposera -outre des sorties libres en solo- des sessions de compétition à six contre six, et même des courses géantes à 64 joueurs. Le tout débarquera sur consoles et PC.

WRC 10 (2 septembre)

Un an après un WRC 9 plus que convaincant, sa suite arrivera à point nommé pour les fans de rallye. Le jeu officiel du championnat du monde sera au rendez-vous de la rentrée sur PS4, Xbox One, PC, mais aussi optimisé sur PS5 et Xbox Series. WRC 10 célèbrera un peu en avance les 50 ans du championnat WRC (qui les fêtera en 2022) et les Français de KT Racing entendent cette fois-ci proposer une édition légendaire qui réunira les grands champions qui ont marqué l'histoire de la discipline, dont Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Carlos Sainz, Peter Solberg, Tommi Mäkinen et Colin McRae, en plus de pouvoir disputer le championnat actuel. Rendez-vous le 2 septembre pour s'installer au volant.

nba 2k22 (10 septembre)

Pas une année ne s'écoule depuis plus de 20 ans sans sa version de NBA 2K. Attendu pour le 10 septembre, NBA 2K22 viendra donc faire crisser les baskets sur le parquet sur toutes les consoles et PC. La simulation de 2K devrait continuer d'époustoufler les amateurs de sport, avec des graphismes toujours plus dingues, tandis que les fans attendent quelques corrections de gameplay pour apprécier ce qui pourrait devenir un épisode historique sur PS5 et Xbox Series X/S.

life is strange : true colors (10 septembre)

Proposé par Square Enix et développé par Deck Nine Games, le nouvel opus de Life is Strange s'intitule True Colors (Les vraies couleurs). Un jeu vidéo en adéquation avec le pouvoir de son héroïne, Alex Chen, qui est capable de percevoir les sentiments des personnes qu'elle rencontre en observant l'aura colorée qui émane d'elles. Enquêtant sur la mort de son frère, la jeune femme explorera le village bucolique de Haven Springs. Prévu sur consoles et PC pour le 10 septembre prochain, ce nouvel opus sera accompagné d'un remastered de Life is Strange 1 et de son spin-off Before the Storm.

deathloop (14 septembre)

Arkane Studios est aux commandes de cette exclusivité temporaire sur PS5 et PC annoncée pour le 14 octobre. Deathloop s'annonce comme un jeu de tir ambitieux où des tueurs sont envoyés à travers différentes époques pour commettre des assassinats. Problème, tous sont pris dans une boucle temporelle dont il semble difficile de se défaire.

rainbow six extraction (16 septembre)

Après avoir converti une large communauté de joueurs sur Rainbow Six Siege, Ubisoft lance une nouvelle itération estampillée Extraction. Basé sur un mode coopératif à trois joueurs, ce jeu d'infiltration tactique met une équipe de soldats d'élite à l'épreuve d'une invasion extraterrestre. Un FPS bourré d'action attendu sur Xbox, PlayStation, PC et Stadia.

KENA : BRIDGE OF SPIRITS (21 septembre)

Parmi les grosses aventures de l'année attendues sur PS5 (mais aussi sur PS4 et PC), Kena : Bridge of Spirits invite à suivre les pérégrinations de la jeune Kena, chargée de guider de petits esprits de la forêt. Pouvoirs magiques et souffle épique de l'aventure devraient marquer ce nouveau jeu, dont les premières images s'avèrent très prometteuses.

sable (23 septembre)

Avec sa 3D inspirée de l'Incal de Mœbius, Sable montre sa plastique à quelques mois de sa sortie sur Xbox Series, Xbox One et PC. Un titre qui nous projette sur une planète dont il va falloir explorer chaque facette, pour y découvrir des trésors et surtout explorer ses contrées désertiques qui recèlent pourtant bien des mystères. Remarqué pour sa direction artistique originale, Sable pourrait bien marquer les esprits lors de sa sortie, prévue pour accompagner les premières feuilles mortes de l'automne.

efootball (courant septembre ?)

C'est une année de grands changements pour la franchise PES. Après quelques années de transition avec le nom eFootball PES 20XX, Konami a choisi d'abandonner cette année la dénomination historique de sa licence phare pour un simple eFootball. Si l'on sait encore peu de choses quant aux changements internes au jeu notamment sur son gameplay, on sait déjà que le jeu sera gratuit, avec un modèle économique qui repose sur des achats intégrés. Aucune date officielle de sortie n'a encore filtré à l'heure où nous écrivons ces lignes (début août). Les précédents opus étant sortis aux alentours du 20 septembre, on peut s'attendre à une disponibilité dans le courant de la reprise, quelques jours avant un FIFA 22 prévu quant à lui pour le 1er octobre.