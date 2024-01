Verglas : automobilistes, cyclistes, piétons... Ces 7 astuces pour se déplacer sur les routes et trottoirs glissants

La France est touchée par une vague de froid. Les routes peuvent devenir glissantes et dangereuses sur une grande partie du territoire. Que vous soyez piétons, cyclistes ou automobilistes, voici les astuces pour se déplacer en toute sécurité.

Météo-France a annoncé que la dépression Irène traversait l’Hexagone depuis mardi 16 janvier. Et les basses températures se font particulièrement ressentir dans une grande partie du pays et les routes et trottoirs sont jonchés de verglas. Comment faire pour se déplacer en évitant les mauvaises chutes, que ce soit à vélo, en voiture ou à pied ?

optez pour les bons pneus

Mieux vaut un retard qu’un mauvais accident. Avant de prendre la route, vérifiez la pression des pneus de votre véhicule. En effet, le froid réduit leur pression et donc leur adhérence à la route. En outre, l'usage de pneus neiges, de chaînes ou de chaussettes cloutées autour des pneumatiques est vivement conseillé, voire obligatoire dans certaines région du pays.

Pédaler quand il y a des risques de verglas est loin d’être confortable. Pour prévenir les glissades, il existe des «chaussettes d’hiver» pour les roues de votre vélo qui sont jonchées de clous. À fixer grâce à une fermeture éclair facile à poser, ces chaussettes sont une véritable révolution dans le monde du cyclisme.

adaptez votre vitesse

Au volant d’une voiture ou derrière le guidon d’un vélo, réduisez votre vitesse et recalculez à l'avance votre temps de trajet. En effet, sur une route remplie de verglas, la distance de freinage est largement supérieure à celle sur un sol sec. Le parcours sera plus long, mais mieux vaut être prudent que d’être au cœur d’un accident. Une vitesse sous les 20 km/h en ville est fortement recommandée par les autorités lors d'épisodes neigeux ou de pluie verglaçante.

enfilez Des chaussures adaptées

Il ne faut pas partir dans l’urgence quand les routes sont verglacées. Si vous devez prendre le volant ou vous installer derrière un guidon, attendez que vos chaussures sèchent avant de mettre vos pieds sur les pédales, car des chaussures mouillées y adhèrent moins, que ce soit pour un véhicule motorisé ou une bicyclette. En cas de dérapage, des chaussures sèches vous sauveront de nombreuses situations difficiles.

Sortez des sentiers battus

Si vous roulez à bicyclette sans «chaussettes d’hiver», il est conseillé de ne pas prendre les pistes cyclables, car elles sont rarement une priorité pour les municipalités en proie à de nombreux soucis liés à l’intensité de la météo hivernale. Au-delà de ces dispositions, n’oubliez pas de couvrir vos mains, vos pieds et votre tête. Casque, gants, écharpe… Tout équipement est bon à prendre sur les routes verglacées.

Marchez équipé

Les piétons ne sont pas épargnés par le dépôt de glace sur le sol lors des températures extrêmes. Pour s’assurer d’une balade sans chute, il est conseillé de s’armer d’une paire de chaussures qui présente d’excellentes semelles. Oubliez les chaussures à talons et favorisez les semelles crantées, en caoutchouc ou en crêpe. A noter que l'ajout de crampons amovibles ou de chaussures de randonnées dotées d'une semelle adhérente est aussi vivement conseillé.

évitez certaines zones à pied

Une fois bien équipé, votre allure ne doit pas être trop rapide pour ne pas glisser. La meilleure chaussée est un trottoir ensoleillé, car il est possible de les déceler avec facilité et les plaques de verglas fondent grâce aux rayons du soleil.

Il est préférable d’éviter le plus souvent possible les pavés et les escaliers. Pour les habitués des bouches de métro, il faut tenir avec fermeté la rampe qui se trouve de part et d’autre des escaliers.

Sortez les mains de vos poches

À pied, les risques sont moindres, mais glisser sur une plaque de verglas peut provoquer une chute assez douloureuse. Pour prévenir les chutes, il est conseillé de porter des gants bien chauds pour éviter de mettre les mains dans les poches. Ainsi, il est plus facile de garder l’équilibre en cas de faux pas accidentel.