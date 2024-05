Vacances d’été 2024 : quelles sont les destinations françaises les plus recherchées ?

À l’approche des grandes vacances estivales, les Français se penchent désormais sur les destinations qui pourraient les séduire. Comme depuis la crise du Covid-19, les tendances observées résonnent avec le pouvoir d’achat, les JO de Paris 2024, le climat ou encore la volonté d’éviter le surtourisme.

Dans quelques jours, l’été météorologique fera son entrée officielle dans l’hémisphère nord. Synonyme de beau temps et de chaleur intense, l’été représente, pour les Français, la période la plus attendue de l’année au cours de laquelle le repos et la détente sont les maîtres-mots.

Mais avec la hausse du pouvoir d’achat, la tenue des JO 2024 en France, le réchauffement climatique et le surtourisme, trouver une destination qui correspond à ses attentes peut être une mission rude.

Néanmoins, cinq destinations françaises se distinguent cette année, selon les tendances observées par Abritel, expert de la location de vacances, et Expédia, l’une des plus grandes agences de voyage au monde. Et sans surprise, d’après le classement établi pour la saison estivale de 2024, ce sont les littéraux qui figurent parmi les destinations les plus prisées des Français.

Hérault

Parmi les destinations qui figurent dans le top 5 des tendances, la région occitane est représentée par le département de l'Hérault. Au cours d'un long ou petit séjour, les vacanciers peuvent, par exemple, profiter de la Meditérranée.

C'est à Sète que l'on retrouve les plus belles plages du département, notamment la plage du Lazaret ou encore la plage de la Baleine. À quelques vingtaines de kilomètres, les vacanciers peuvent se rendre à la plage de la Grande Conque, à Agde, ou encore la plage Richelieu au Cap d'Agde. Cette dernière est en effet une immense étendue de sable tandis que le décor offre une vue sur le Fort Brescou.

À Montpellier, il est conseillé de visiter la Place de la Comédie ou encore l'Esplanade Charles de Gaulle. Il est également possible de se rendre au quartier de l'Ecusson, soit le centre-ville historique de la ville.

Corse-du-Sud

La Corse est représentée, dans ce classement, par son département Corse-du-Sud. 4e destination la plus recherchée par les Français, ce département offre une ambiance complètement estivale. Entre la vallée du Cavu, les vignobles de Figari ou encore le massif de l'Ospedale, les amateurs de randonnées, de viticulture corse et d'eau douce seront servis.

Puis, on ne peut pas se rendre en Corse-du-Sud sans passer par Ajaccio ou encore Porto-Vecchio.

À propos des plages, il est possible de se baigner à Palombaggia, à Flautea, à I Pini (Porto-Vecchio) ou encore à Pianottoli.

Enfin, pour profiter d'une eau turquoise et d'un sable fin, il est préférable de se rendre à la plage de Santa Giulia et de découvrir son ponton «extrêmement instagrammable», un paysage rappelant la Thaïlande et situé à seulement 1h30 de Paris en prenant l'avion.

Landes

En troisième position, on retrouve la région de la Nouvelle-Aquitaine, représentée par les Landes. Situé sur le littoral atlantique, le département est connu pour ses endroits maritimes incontournables, à commencer par Capbreton.

«Découvrir ou redécouvrir Capbreton, c’est avant tout passer devant tous ces bateaux, petits ou immenses, à voiles ou à moteur. Rechercher le plus grand et s’imaginer à bord comme dans ses rêves d’enfant. C’est écouter le cliquetis des cordes que le vent fait danser sur les mâts qui s’élèvent dans le seul port des Landes», peut-on lire sur le site de l'Office du Tourisme Landais.

D'autres plages attirent la foule en été, comme la plage de Navarrosse à Biscarrosse, le lac d'Hossegor ou encore le Ponton d'Azur. Il est aussi conseillé de traverser la rivière calme de La Leyre à bord d'un canoë.

Les Landes offrent également l'occasion aux vacanciers de découvrir le marché aux poissons et de profiter des produits frais. Sans oublier aussi l'incontournable Estacade, emblème de Capbreton.

Charente-Maritime

Comme chaque année, la Charente-Maritime retrouve sa place dans le top 3 du classement. Ce département de la Nouvelle-Aquitaine se hisse en 2e place des destinations les plus recherchées durant la période estivale 2024.

Parmi les endroits les plus visités de la Charente-Maritime, on retrouve La Rochelle. Connue pour son port, ses trois tours, ses belles plages et son muséum d'Histoire naturelle, la ville réunit loisirs, divertissements et culture. «L’histoire de Richelieu et son passé font de La Rochelle une ville avec un patrimoine remarquable qui pousse les gens à venir et à découvrir. Quand on vient à La Rochelle, on vient également pour ce qui l’entoure à savoir l’Île d’Oléron, l’Île-d’Aix, l’Île-de-Ré et le Fort Boyard», avait expliqué à CNEWS Stéphane Villain, vice-président en charge du tourisme à l’agglomération de La Rochelle.

La Rochelle est, en effet, située «sur l’itinéraire de nos amis Parisiens qui viennent souvent à La Rochelle. Une grande partie des touristes qui se rendent dans le département de la Charente-Maritime viennent d’Orléans, de Tours, Poitiers et Niort. La ville est très facile d’accès, nous sommes à 4h de Paris en voiture», a estimé Stéphane Villain.

Aussi, il ne faut pas oublier que depuis de nombreuses années, La Rochelle s’est adaptée aux besoins de ses habitants et des touristes. La ville s’est «dotée de nombreuses rues piétonnes mais on peut se garer facilement en périphérie pour pouvoir profiter sereinement de la beauté de la ville».

Var

Pour ce classement de 2024, c'est le Var qui séduit les Français. À travers son charme, ses plages et ses activités culturelles, le département offre un grand choix de «divertissement» aux vacanciers.

Ainsi, il ne faut surtout pas rater les balades à Bromes-les-Mimosas, à Cotignac, à Gassin, au Catellet ainsi que le décor magnifique de Saint-Tropez.

Concernant les sites et paysages naturels incontournables, il est impératif de passer par les gorges du Verdon, le Port-Cros, Le Levant et la rade de Toulon. Sans oublier la plage de la Sylvabelle, à la Croix Valmer, la plage du Camp-Long à Saint-Raphaël ou encore la plage Notre Dame à Hyères.