Paris : pourquoi vous allez voir des centaines de teckels sur les quais de Seine dimanche ?

La Paris Sausage Walk signe son grand retour sur les quais de Seine ce dimanche 16 novembre, pour sa sixième édition. Les propriétaires sont attendus avec leurs boules de poils pour une immense marche de 3,8 km, afin que les toutous sociabilisent au bénéfice d'une cause caritative.

Ne soyez pas surpris par l'armée de boules de poils qui s'apprête à envahir les quais de Seine ce dimanche. Tous les teckels de Paris sont attendus à partir de 11h sur l’esplanade David Ben Gourion, dans le 7e arrondissement de la capitale pour la sixième édition de la Paris Sausage Walk. Un parcours de deux heures sur les quais de Seine pour une boucle de 3,8 km aller-retour.

Ainsi, les petits chiens et leurs propriétaires sont invités à s'emparer de la capitale pour soutenir l’association «Teckels sans doux foyer». À l’occasion, les bénévoles de l’organisation mettront en vente des sacs, accessoires et affiches afin de récolter des fonds destinés au bien-être et à l’adoption de ces petits êtres courts sur pattes au caractère bien trempé.

Une hausse d'adoption de près de 10% en deux ans

De 11h à 13h, les participants suivront un itinéraire longeant les quais de Seine jusqu’au port de Solférino, en face du musée d’Orsay, avant de revenir à leur point de départ. Une promenade des plus ludiques placée sous le signe de la convivialité.

Depuis deux ans, ces compagnons à quatre pattes sont très prisés des amateurs de canidés français. En effet, si 4.654 toutous de cette race populaire étaient inscrits au registre LOF (Le Livre des origines français) en 2023, ils étaient 5.065 en 2024, soit une hausse de 8,83%.

Inspirée d’une initiative londonienne, la marche avait attiré, l’année passée, une meute de plus de 500 teckels pour défiler sur les bords de Seine. Combien seront-ils cette année ? Il faudra se rendre sur place pour le constater. Et peut-être profiter de la gentillesse des propriétaires pour voler quelques caresses à leurs boules de poils.

La sixième édition de la Paris Sausage Walk débutera dimanche 16 novembre à 11h, sur l’esplanade David Ben Gourion, dans le 7e arrondissement de Paris.