Pourquoi Trump est-il accusé de vouloir commettre des crimes de guerre en Iran ?

Une menace qui a le mérite d'être claire. Donald Trump a annoncé dans la nuit du 4 au 5 janvier que 52 sites iraniens avaient été sélectionnés en vue d'une frappe américaine si jamais la situation s'envenimait. Une déclaration sur les réseaux sociaux qui a tout de suite entraîné une levée de boucliers.

«Vous menacez de commettre des crimes de guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran. Le peuple américain ne veut pas de guerre avec l'Iran», écrit ainsi Elizabeth Warren, candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020.

La sénatrice de 70 ans est rejoint dans cette analyse par la totalité de son parti, qui s'inquiète de l'escalade de violence au Moyen-Orient, mais également par des observateurs du monde entier.

You are threatening to commit war crimes. We are not at war with Iran. The American people do not want a war with Iran. This is a democracy. You do not get to start a war with Iran, and your threats put our troops and diplomats at greater risk. Stop. pic.twitter.com/RoXRgb9GsK

— Elizabeth Warren (@ewarren) January 5, 2020