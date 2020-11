«J'avais pris des champignons» : L'homme qui était entré dans la chambre de la reine d'Angleterre s'explique

Son nom en France ne dit presque rien à personne. Mais outre-Manche, le destin de Michael Fagan reste associé à l'un des épisodes les plus rocambolesques de l'histoire récente britannique.

Le 9 juillet 1982, cet homme, aujourd'hui âgé de 70 ans, était en effet parvenu à s'introduire dans la chambre de la reine d'Angleterre. Et si les services de sécurité ont été hallucinés de son «exploit», il faut dire que lui aussi l'était, et cela au sens propre du terme.

Trente-huit ans après l'incident qui a fait trembler les sujets de son altesse royale Elizabeth II, Michael Fagan, qui aujourd'hui encore peine à réaliser qu'il ait réussi à approcher la reine d'aussi près, est ainsi revenu sur cette affaire pour y apporter quelques détails complémentaires.

