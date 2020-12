L'Europe aura sa propre navette spatiale

Son nom ? Space Rider. La toute nouvelle navette spatiale européenne sera lancée d'ici 2023.

Ce délai a été convenu par Thales Alenia Space et l'italien Avio, les deux développeurs de Space Rider, ainsi que par l'Agence spatiale européenne (ESA). Les trois partenaires ont signé un contrat à 127 millions d'euros ce 9 décembre.

«Le programme Space Rider de l'ESA est maintenant passé du rêve à la réalité», a commenté Giorgio Tumino, responsable du développement de Space Rider à l'ESA. «C'est un projet majeur qui étendra le savoir-faire européen à un large éventail d'applications.»

Plusieurs utilisations possibles

Comme toutes les navettes spatiales, Space Rider est un véhicule récupérable conçu pour accéder à l'orbite terrestre basse. Ses voyages auront plusieurs objectifs. D'abord, mener des expériences sur la microgravité. Celles-ci pourraient être très utiles dans le domaine de la biologie et de la pharmacologie. Mais la navette sera également à même de réaliser des observations de la Terre, voire des opérations de maintenance, comme par exemple collecter des débris spatiaux.

Concrètement, Space Rider mesurera près de 10m et pèsera plus de 2 tonnes. Elle devrait être propulsée par le petit lanceur Vega C depuis Kourou (Guyane française), le port spatial européen, en 2023. Elle devrait ensuite rester deux mois en orbite avant de revenir sur Terre, avec une précision de 150m.

Si ce lancement aboutit, Space Rider pourrait grandement redorer l'image de l'Union Européenne en matière de conquête spatiale. Contrairement aux Etats-Unis, l'Union Européenne n'a jamais vraiment brillé dans la conception de navettes. Le projet de navette Hermès a d'ailleurs été abandonné en 1992.

Cette fois-ci, dix pays, l'Italie en tête de file, participent au programme.