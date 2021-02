Biden, Netanyahou, Elizabeth II… Ces chefs d'Etat vaccinés contre le coronavirus

Ils montrent l'exemple. Biden, Netanyahou, Elizabeth II, le pape François... Plusieurs chefs d'Etat internationaux se sont d'ores et déjà fait vacciner contre le coronavirus. Le président chilien Sebastian Piñera rejoindra ce club ce vendredi 12 février.

Joe Biden (Etats-Unis)

Avant même son investiture le 20 janvier, Joe Biden avait reçu les deux doses du vaccin de Pfizer/BioNTech : la première le 21 décembre, la seconde le 11 janvier, depuis un hôpital de son fief du Delaware. Les deux injections ont été retransmises en direct à la télévision, le président américain de 78 ans souhaitant inciter les Américains à faire de même. Son prédécesseur à la Maison Blanche, Donald Trump, ne s'est lui pas encore fait vacciner.

Benjamin Netanyahou (Israël)

Champion mondial de la vaccination, Israël a vu sa campagne de vaccination être inaugurée par son Premier ministre lui-même. Le 19 décembre dernier, Benjamin Netanyahou, 71 ans, est devenu le premier Israélien à se faire vacciner contre le coronavirus. Le 9 janvier, le dirigeant, en campagne pour sa réélection, a reçu la seconde injection du vaccin de Pfizer/BioNTech, devenant le premier en Israël à recevoir les deux doses. Devant les caméras de télévision, il a dit vouloir «donner l'exemple» et «encourager» la population à se faire vacciner contre le Covid-19.

La reine Elizabeth II (Royaume-Uni)

La reine d'Angleterre Elizabeth II et son mari, le prince Philip, se sont tous deux faits vacciner contre le Covid-19 le 9 janvier dernier. Une vaccination dans le secret du château de Windsor, réalisée par le médecin de la famille royale. A respectivement 94 et 99 ans, la monarque et son époux faisaient partie des publics prioritaires pour la vaccination. Aucune information sur la date de leur seconde injection n'a été communiquée. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il attendrait que ce soit son tour pour se faire vacciner.

Le pape François (Vatican)

Le pape François, également chef d'Etat du Vatican, s'est fait vacciner contre le coronavirus le 13 janvier dernier, au premier jour de la campagne de vaccination lancée dans le plus petit Etat du monde. Le chef de l'Eglise catholique, âgé de 84 ans, a été suivi par son prédécesseur, Benoît XVI, 93 ans, vacciné le lendemain.

Le roi Salmane (Arabie saoudite)

Le roi Salmane d'Arabie saoudite, âgé de 85 ans, a été vacciné contre le Covid-19 le 8 janvier dernier, plus de trois semaines après le début de la campagne nationale de vaccination. Son fils, le prince héritier Mohammed ben Salmane, véritable homme fort du pays, s'est fait vacciner un peu plus tôt, le 25 décembre dernier. Des photos et vidéos des vaccinations des deux hommes ont été diffusées par l'agence de presse officielle saoudienne, la SPA.

Joko Widodo (Indonésie)

Comme en Israël, la première personne à avoir eu l'honneur d'être vaccinée en Indonésie a été le chef de l'Etat. Le président Joko Widodo a reçu la première dose du vaccin CoronaVac, développé par le groupe chinois Sinovac, le 13 janvier dernier. Un événement retransmis en direct à la télévision, tout comme la seconde injection, administrée au dirigeant indonésien le 27 janvier.

