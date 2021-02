Coronavirus : Gwyneth Paltrow accusée de désinformation par les autorités sanitaires anglaises

Déjà tancée pour de précédents conseils santé suspects, l'actrice américaine Gwyneth Paltrow, devenue gourou du bien-être, a remis ça sur le coronavirus. Après avoir fait la promotion d'une méthode douteuse pour soigner son Covid long, elle a été sévèrement recadrée par les autorités sanitaires anglaises.

Dans un billet de blog publié sur le site de sa marque lifestyle Goop, l'actrice de 48 ans a raconté avoir contracté le coronavirus il y a quelque temps et souffrir depuis «de fatigue persistante et de brouillard cérébral». Après avoir consulté un médecin en janvier, elle s'est lancée dans un traitement naturel promu par ce praticien dans un livre, appelé le «jeûne intuitif».

Régime cétogène (à base de beaucoup de matières grasses et sans sucres), jeûne jusqu'à 11h du matin, séances régulières de sauna infrarouge... Gwyneth Paltrow affirme que cette méthode singulière lui a «fait du bien» et permis de retrouver «de l'énergie». Elle explique même avoir «fait des recherches» et découvert des travaux «soutenant» ce qu'elle faisait.

«Appliquer une science sérieuse»

Ces conseils peu scientifiques, de celle qui a notamment été rattrapée par la justice en 2018 pour ses «oeufs vaginaux», ont été signalés par le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS (le système de santé britannique) en Angleterre. «Ces derniers jours, j'ai vu que Gwyneth Paltrow souffrait malheureusement des effets de Covid. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, mais certaines des solutions qu’elle recommande ne sont pas celles que nous recommandons, nous, au NHS.» Sur son site, le NHS conseille plutôt de bien manger, de bien dormir et de reprendre une activité physique.

«Nous devons prendre le Covid long au sérieux et appliquer une science sérieuse. Tous les influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux ont un devoir de responsabilité et un devoir de vigilance à ce sujet», a ajouté le professeur de médecine à l'University College de Londres, lançant un avertissement au sujet de la désinformation qui, «comme le virus, mute et évolue».

A voir aussi