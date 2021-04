DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron s'exprimera vendredi sur la situation sanitaire, annonce Jean Castex

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

13h20

Jean Castex est par ailleurs revenu sur le projet de loi relatif à la sortie de crise sanitaire présenté dans la matinée en conseil des ministres.

Pour sortir de l'état d'urgence sanitaire, Jean Castex évoque un régime transitoire. Il s'agit, concrètement, d'un dispositif par palliers permettant, si nécessaire, de reprendre des mesures pour freiner l'épidémie de coronavirus.

La levée de l'état d'urgence sanitaire est prévue pour le 2 juin prochain. Ce régime transitoire est censé, lui, durer jusqu'au 31 octobre.

Le Premier ministre évoque une «sortie progressive» de la crise sanitaire «à mesure que la campagne de vaccination se déploie».

13:15

Jean Castex s'exprime à l'issue du conseil restreint de défense sanitaire. Le Premier ministre indique qu'Emmanuel Macron s'exprimera ce vendredi sur la situation sanitaire. Le président de la République présentera une «stratégie de sortie progressive» des restrictions sanitaires, a précisé le Premier ministre.

12h30

La vaccination contre le Covid-19 "ne bute pas sur une insuffisance de demande" dans les centres proposant les sérums de Pfizer et Moderna, a affirmé mercredi le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, chiffres à l'appui.

"Il n'y a pas de problème d'inadéquation entre l'offre et la demande dans les centres de vaccination", a-t-il déclaré, minimisant le nombre croissant de créneaux disponibles répertoriés par l'application "Vite ma dose" (270.000 sur les 50 prochains jours).

"Rien de nouveau", a réagi M. Niox-Chateau, mettant en avant les 200.000 à 250.000 rendez-vous pris chaque jour via Doctolib, avec un délai moyen inférieur à 10 jours - des statistiques désormais publiées sur son site internet.

"C'est très difficile d'aller plus vite sur Pfizer et Moderna", a-t-il ajouté, alors qu'"il reste des créneaux disponibles pour AstraZeneca en ville", chez les médecins et les pharmaciens. Le vaccin britannique est injecté au rythme de 45.000 doses par jour, quand "on pourrait en faire 100.000 à 150.000", a-t-il estimé.

Une marge qui devrait selon lui d'abord servir aux "7 millions de Français de plus de 60 ans qui n'ont toujours pas de rendez-vous", avant d'envisager un nouvel élargissement de la campagne vaccinale. "Si on l'ouvre tous azimuts maintenant, il va y avoir un engorgement et il n'y aura plus de rendez-vous pendant deux semaines", a-t-il mis en garde.

11h51

Le fondateur et directeur du laboratoire BioNTech, Ugur Sahin, s'est dit mercredi "confiant" dans l'efficacité de son vaccin, développé avec le groupe américain Pfizer, contre le variant indien du Covid-19.

Si des "tests" sont encore en cours, "le variant indien présente des mutations que nous avons déjà étudiées et contre lesquelles notre vaccin agit, ce qui nous rend confiant", a explique M. Sahin lors d'une conférence de presse en ligne.

11h19

L'Union européenne et AstraZeneca s'expliqueront le 26 mai devant un tribunal de Bruxelles qui devra décider si le laboratoire suédois-britannique a violé les termes de son contrat par ses retards de livraisons de vaccins anti-Covid aux Etats membres.

"La Commission et les Etats membres estiment qu'AstraZeneca a violé de nombreuses obligations au titre du contrat de précommandes, cela touche à la production comme à la livraison des vaccins. On s'en expliquera devant le tribunal", a dit à l'AFP l'un des avocats de la Commission, Rafaël Jafferali, à l'issue d'une audience de procédure.

"Nous déplorons cette décision de la Commission d'entamer une action en justice, nous espérons résoudre ce différend aussi rapidement que possible", a déclaré devant la presse l'un des conseils d'AstraZeneca, Hakim Boularbah. Le laboratoire n'a livré au premier trimestre aux pays de l'UE que 30 millions de doses sur les 120 millions promises contractuellement. Au deuxième trimestre, il ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 millions initialement prévues.

Le recours en justice, intenté au nom de Commission européenne et des Vingt-Sept Etats membres, a été dénoncé comme "sans fondement" par le laboratoire.

10h39

"Il est temps d'être beaucoup plus souple, pragmatique dans la gestion de cette vaccination" et de "débrider la question de l'âge", a redemandé mercredi la maire PS de Paris Anne Hidalgo en réponse au ministre de la Santé Olivier Véran, qui a réaffirmé vouloir vacciner "par priorisation de tranche d'âge".

"Depuis fin janvier, je demande que l'on puisse ouvrir la vaccination aux enseignants, à toutes les professions qui sont en première ligne", a rappelé la maire de Paris sur France Info. "Et puis plus largement, je crois qu'il faut débrider la question de l'âge, parce que c'est quand même un scandale que des doses ne soient pas utilisées alors qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent se faire vacciner".

Le ministre de la Santé a rappelé mardi sa volonté de vacciner "par priorisation de tranche d'âge". "Si on se fixe une cible de 80% d'une tranche d'âge qui doit être vaccinée pour être protégée, il y a encore 4,3 millions de Français qui relèvent de la vaccination qui n'ont pas encore été vaccinés", a souligné M. Véran. M

Mais pour Mme Hidalgo, possible candidate à l'élection présidentielle, "il faut ouvrir vraiment" la vaccination, "peut-être" en priorité aux professions de la "deuxième ligne": enseignants, policiers nationaux et municipaux, employés des supermarchés, "agents de la propreté", sans oublier "assesseurs et présidents de bureaux" en vue du scrutin des régionales les 20 et 27 juin.

Fin mars, l'élue socialiste demandait déjà "qu'on débride la vaccination, que toutes celles et ceux qui veulent puissent le faire".

08h51

Après avoir consulté les maires mardi soir, Emmanuel Macron réunit, ce matin, un nouveau Conseil de défense sanitaire à l’Élysée. Il y sera question de la levée des mesures de restrictions, dont un calendrier plus précis est attendu d’ici au 5 mai.

08h22

La barre des 20 millions d’injections de vaccin franchie. Le taux de couverture reste néanmoins insuffisant pour envisager une sortie de la crise sanitaire : environ 28 % des Français majeurs ont reçu une première dose, et 11 % sont vaccinés avec deux doses.

07h20

Le nombre de morts du coronavirus en Inde a dépassé les 200.000 mercredi, avec plus de 3.000 décès signalés en 24 heures pour la première fois, selon les données officielles.

Au total, 201.187 personnes ont succombé à l'épidémie dans le pays, et 3.293 sur ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, même si de nombreux experts estiment que le véritable bilan est plus élevé.

L'Inde a enregistré un total de 18 millions de contaminations, avec 360.000 nouveaux cas recensés sur les dernières 24 heures. Près de six millions de nouveaux cas se sont ajoutés sur ce seul mois d'avril.

06h09

Au moins 17 pays ont connu des infections au variant dit indien du coronavirus, issu d'un pays toujours débordé par une flambée épidémique et où l'aide internationale a commencé à affluer.

Le variant B.1.617, plus communément appelé variant indien du fait de sa première occurrence en Inde, a été détecté dans plus de 1.200 séquences de génome dans "au moins 17 pays", a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la nuit de mardi à mercredi. La plupart des échantillons "viennent d'Inde, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de Singapour", a précisé l'OMS dans son compte-rendu hebdomadaire sur la pandémie.

Ces derniers jours, le variant a aussi été signalé dans plusieurs pays européens (Belgique, Suisse, Grèce, Italie). "Le B.1.617 a un taux de croissance plus élevé que les autres variants en circulation en Inde, ce qui suggère une plus grande contagiosité", assure aussi l'OMS, même si elle l'a laissé dans la catégorie des "variants d'intérêt" et non des "variants préoccupants".

L'Inde, quatrième pays le plus endeuillé (derrière les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique), frôle désormais les 200.000 morts. Elle a encore connu mardi un nouveau total impressionnant d'infections (350.000) pour une journée. Les crématoriums ne connaissent pas de trêve, leurs cheminées se fissurent et les armatures métalliques des fours fondent sous l'intensité de la chaleur. Le bois commence à manquer aussi dans certains établissements, et des familles sont priées d'apporter leur propre combustible.

06h00

Les Américains vaccinés contre le Covid-19 n'ont plus besoin de porter de masque lorsqu'ils sont en extérieur, sauf lorsqu'ils se trouvent dans des foules, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.