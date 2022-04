SpaceX : la première mission entièrement privée vers l'ISS a décollé aujourd'hui

Après des mois d'entraînement, les quatre membres d'équipage de la première mission entièrement privée vers la Station spatiale internationale ont décollé, à bord d'une fusée SpaceX. Le lancement a eu lieu ce vendredi 8 avril à 15h17 GMT, depuis Cap Canaveral en Floride.

La mission, nommée Ax-1, doit durer dix jours, dont huit à bord de la Station. L'équipage est composé de trois hommes d'affaires américain, canadien et israélien, ayant payé plusieurs dizaines de millions de dollars chacun. Il s'agit de Larry Connor, à la tête d'une société immobilière, de Mark Pathy, patron d'une société d'investissement, et de l'ex-pilote Eytan Stibbe, co-fondateur d'un fonds d'investissement.

Le décollage du vol privé Ax-1 vers l’ #ISS (capsule Crew Dragon de #SpaceX ) est reporté au 8 avril à 17h17 France métropolitaine au plus tôt. Passagers : Mark Pathy , Larry Connor , Michael López-Alegría et Eytan Stibbe . pic.twitter.com/K8IDKj8pJa

Ils sont accompagnés de l'astronaute Michael Lopez-Alegria, un ancien de la Nasa devenu employé d'Axiom Space, l'entreprise américaine qui organise le voyage. «Nous ne sommes pas des touristes spatiaux», avait-t-il soutenu lors d'une conférence de presse donnée en février. «Ce ne sont vraiment pas des vacances.»

Falcon 9 and Dragon vertical at 39A; targeting Friday, April 8 for launch of Ax-1 → https://t.co/sIz9U6NRxT pic.twitter.com/NSJqo3FBb4

— SpaceX (@SpaceX) April 6, 2022