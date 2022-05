Eurovision : l'Ukraine donnée largement favorite dans les pronostics

Dans un contexte de conflit géopolitique au sein de l'Europe, le concours de l'Eurovision revêt cette année un caractère hautement symbolique. La chanson «Stefania», du groupe ukrainien, est d'ailleurs donnée gagnante pour 42 % des bookmakers.

La chanson «Stéfania» des cinq rappeurs du Kalush Orchestra, qui représenteront l'Ukraine, est un mélange de rap et de musique traditionnelle.

Alors que le concours aura lieu dans deux semaines jour pour jour, le site eurovisionworld.com indique que l'Ukraine a 42 % de chances de l'emporter. Un pourcentage bien supérieur à ses principaux concurrents cette année, que sont l'Italie (14 %), avec le duo Mahmood et Blanco, et la Suède (10 %), représentée par la chanteuse pop de 30 ans, Cornelia Jakobs. La France, qui a désigné le groupe breton Alvan et Ahez, arrive en 13e position dans les côtes.

Benoît Blaszczyk, secrétaire de France-Eurofans, la branche française de l'Organisation générale des amateurs de l'Eurovision (OGAE), indique qu'outre leur capital sympathie due au conflit avec la Russie, les Ukrainiens pourront compter sur leur talent artistique pour l'emporter : «quoi qu'il arrive, ils ont une bonne chanson et chaque année l'Ukraine, avant-gardiste, est très regardée».

EUROVISION ET GÉOPOLITIQUE, UN DUO INSÉPARABLE

Les spectateurs l'auront remarqué, la géopolitique s'invite régulièrement dans les votes de l'Eurovision. Marquée par l'invasion russe en Ukraine, l'édition 2022 ne devrait pas faire exception. «Le public montrera sûrement un fort soutien à l'Ukraine, cela ne signifie pas pour autant qu'elle gagnera», estime Dean Vuletic, chercheur à l'université de Vienne et auteur d'ouvrages sur la géopolitique de l'Eurovision. «En 1993, la Bosnie et la Croatie n'avaient pas terminé très haut».

De même, les pronostics d'avant concours n'ont jamais été très fiables sur l'identité finale du vainqueur. La Turquie (2003), la Russie (2008) ou encore Israël (2018) avaient chacun créé la surprise en battant les nations favorites que sont l'Irlande, la Suède, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Selon un vote de 4.400 fans de l'OGAE, l'Ukraine n'arrive qu'en 11e, tandis que la Suède est donnée vainqueur. De quoi ménager le suspense en attendant la grande soirée turinoise. Pour rappel, la Russie a été exclue du concours.

La 66e édition du concours de l'Eurovision aura lieu le samedi 14 mai, au Pala Alpitour de Turin.