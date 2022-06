Aux États-Unis, des manifestations pour «arrêter le massacre» des armes à feu après la fusillade au Texas

Parkland, Washington, New York… des milliers de personnes ont manifesté dans différentes villes des États-Unis pour réclamer un meilleur encadrement des armes à feu après la tuerie du Texas où 19 enfants et deux enseignantes ont été tués.

«Faites quelque chose». Des milliers d'Américains manifestaient samedi dans les rues du pays pour réclamer un meilleur encadrement des armes à feu après de récentes tueries, dont celle dans une école du Texas qui a choqué les Etats-Unis.

A Washington, ils étaient des milliers à s'être rassemblés sous un ciel maussade pour «arrêter le massacre», selon une pancarte parmi d'autres: «un enfant vaut plus que votre fusil», «trop, c'est trop».

«Je me joins à eux pour réitérer mon appel au Congrès: faites quelque chose», a écrit le président américain Joe Biden sur Twitter pour soutenir ces manifestations dans des centaines de villes à travers le pays.

Today, young people around the country once again march with @AMarch4OurLives to call on Congress to pass commonsense gun safety legislation supported by the majority of Americans and gun owners.





I join them by repeating my call to Congress: do something.

— President Biden (@POTUS) June 11, 2022