Espagne : des chèvres pour lutter contre les feux de forêt

Alors que l’Espagne est ravagée par les feux de forêts, les autorités ont adopté une méthode originale pour contrer ce fléau en recrutant 290 moutons et chèvres avec un seul but : manger le plus de végétation possible. Une stratégie qui existe déjà au Portugal ou encore en France.

Une brigade à quatre pattes. Face aux feux de forêts qui ravagent Barcelone, les autorités espagnoles ont adopté une nouvelle stratégie spéciale pour éviter la propagation des incendies et préserver au mieux les espaces végétaux.

Pour mieux prévenir les incendies de forêt, les pompiers ont pu compter sur le soutien de 290 moutons et chèvres dotés d’un grand appétit, qui avaient pour mission de manger le plus de végétation possible.

L’idée est très simple. Accompagnés d’un berger rémunéré pour ses efforts, les animaux de ferme sont emmenés dans des zones sensibles aux incendies. Les chèvres doivent piétiner et mâcher la végétation sèche qui pourrait alimenter les feux.

Buissons, arbustes, herbes… En dévorant ces petites végétations facilement inflammables, les animaux limitent les risques que les feux se propagent d’une zone boisée à l’autre.

Une stratégie réussie déjà utilisée dans d’autres pays

La technique de l’éco-pâturage a été déjà testée dans plusieurs pays depuis des années. Un an après les feux meurtriers de 2017 qui ont ravagé le centre du Portugal, le pays a lancé un projet d’une durée de cinq ans visant à rémunérer des bergers ayant comme responsabilité d’emmener les troupeaux de chèvres dans des massifs montagneux situés au centre du pays. En l’espace d’un an, ce sont plus de 18.000 chèvres qui ont été déployées.

Aux Etats-Unis, l’éco-pâturage est également pratiqué en Californie. Dans cet état américain, les animaux de ferme sont incités à dévorer la végétation en zones boisées.

Cette stratégie existe aussi en France. En effet, à Hyères, dans le Var, les propriétaires qui habitent à moins de 200 mètres d’un bois ou d’une forêt ont l’obligation de débroussailler leur propriété en faisant appel à l’association hyéroise «Bêle colline» qui se déplace avec ses chèvres.