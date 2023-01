Émirats arabes unis : Dubaï supprime la taxe de 30 % sur les ventes d’alcool

Cité bien connue des Émirats arabes unis, Dubaï a décidé, dès ce 1er janvier 2023, de supprimer la taxe de 30 % sur les ventes d’alcool dans le but de renforcer son attractivité touristique.

Deuxième destination touristique mondiale en 2022 derrière Paris, selon le dernier rapport du cabinet de conseil Euromonitor, Dubaï, capitale économique des Émirats arabes unis, a suspendu dès ce 1er janvier 2023 la taxe de 30 % sur les ventes d’alcool.

Une mesure qui vise à attirer le plus de touristes possible dans cet émirat connu pour son style de vie «plus libéral» comparé aux autres destinations du golfe d’Arabie.

«Vous pouvez, dès à présent, acheter vos boissons préférées plus facilement et moins cher que jamais», s’est même félicité sur Instagram MMI (Maritime and Mercantile International : ndlr), l’un des principaux fournisseurs d’alcool aux Émirats arabes unis et à Oman.

Hormis la suppression de cette taxe, Dubaï a également décidé de suspendre le paiement de la licence nécessaire pour acheter de l’alcool dans le centre commercial et touristique.

Pour l’heure, on ne sait pas si cette mesure est «définitive». Cependant, le Financial Times décrit cette nouvelle comme étant «un essai d’une durée d’un an», citant des dirigeants de l’industrie informés de la décision.

Depuis un certain temps, Dubaï tente d’assouplir ses lois pour «séduire» les étrangers, qui sont neuf fois plus nombreux que les nationaux. L’émirat a d’ailleurs autorisé la vente d’alcool en plein jour pendant le Ramadan, mois sacré en Islam, et a approuvé la livraison à domicile des bières et autres boissons contenant de l’alcool durant la pandémie.

À noter que, pour pouvoir consommer de l’alcool à Dubaï, il faut avoir au moins 21 ans, être non-musulman et avoir une licence, délivrée par la police, autorisant la consommation des boissons alcoolisées. En cas de non-respect de ces règles, l’individu ayant consommé de l’alcool peut s'exposer à de lourdes sanctions.

«Concernant l’état d’ébriété en public, la politique à Dubaï, c’est la tolérance zéro. Peu importe où vous avez été attrapé en flagrant délit d’ivresse (dans la rue ou au volant de votre véhicule), vous irez automatiquement en prison. Vous aurez en plus droit à une amende… Sans oublier qu’il se peut qu’on vous enlève votre visa de séjour», écrit le site BonjourDubai.fr.