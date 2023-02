Séisme en Turquie et en Syrie : où en est l’aide internationale ?

Après la série de séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, plusieurs Etats ont proposé leur aide aux deux pays. Tour d'horizon.

Une solidarité sans frontières. Victimes de deux séismes et de répliques ce lundi 6 février, causant la mort de plusieurs milliers de personnes, la Turquie et la Syrie ont pu compter sur l’aide et la solidarité internationales.

Dès lundi soir, de premières équipes de secouristes, du matériel et des vivres étaient ainsi arrivées sur place. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait savoir qu’environ 45 pays ont proposé leur aide à la Turquie.

Union européenne

L’Union européenne a été parmi les premières organisations d'Etats à proposer son aide aux pays touchés par les séismes.

Selon un premier décompte et au total, l’UE a mobilisé pour la Turquie 1.185 secouristes et 79 chiens de recherches auprès de 19 États membres dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Grèce.

Dans le détail, la France a envoyé 139 secouristes de la Sécurité civile plus particulièrement à destination de Kahramanmaras, épicentre de la première secousse en Turquie.

L’Espagne a envoyé 91 secouristes en direction d’Adana, dans le sud du pays.

De son côté, l’Allemagne a fait s’avoir qu’une équipe de recherche et de sauvetage composée de 50 sauveteurs et de matériel est partie en direction d’Adana ce mardi après-midi.

La Suède, qui entretient des relations orageuses avec la Turquie, a annoncé un don de 650.000 dollars à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à destination d’Ankara et de Damas.

L’Italie a indiqué, lundi en début de soirée, avoir envoyé une équipe composée de logisticiens, secouristes et de personnel médical.

L’Irlande a, quant à elle, promis une aide humanitaire de deux millions d’euros.

Rome, Budapest et Varsovie ont par ailleurs précisé mettre des équipes de secouristes à disposition.

Concernant la Syrie, l’UE a assuré être en contact avec ses partenaires humanitaires sur place pour financer des opérations d’aide.

États-Unis

Sur son compte Twitter, le président Joe Biden a indiqué suivre «de près la situation en coordination avec la Turquie» pour «fournir toute l'assistance nécessaire». Par ailleurs, la Maison Blanche a annoncé l’envoi de deux détachements américains composés de 79 secouristes et 6 chiens. Ils devaient atterrir à la base aérienne d'incirlik, près d'Adana.

Royaume-Uni

Londres a ordonné l’envoie d’une aide «immédiate» composée de 76 secouristes, de matériel et de chiens en Turquie.

Ukraine

L’Ukraine a annoncé, ce mardi 7 février, l’envoi d’une équipe combinée de recherche et de sauvetage composée de 87 secouristes en Turquie pour aider à faire face aux conséquences des deux violents séismes.

Russie

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé des secouristes en Turquie et en Syrie. 300 militaires russes sont actuellement présents sur le territoire syrien pour aider au déblaiement des décombres.

Chine

Une aide de 5,9 millions de dollars a été annoncée par Pékin à Ankara et Damas. Celle-ci inclut des secouristes spécialisés en milieu urbain, des équipes médicales et du matériel d’urgence.

La Croix-Rouge chinoise a également annoncé qu'elle allait transférer 200.000 dollars d'aide humanitaire d'urgence au Croissant-Rouge turc affirmant qu'elle suit de près les efforts de secours dans les zones touchées par le tremblement de terre, les responsables de l'Organisation ont déclaré qu'ils étaient prêts à fournir davantage d'aide si nécessaire.

Japon

L'équipe internationale de secours d'urgence de 18 personnes envoyée par le Japon est arrivée à Istanbul. L'avion, qui avait décollé de l'aéroport de Haneda, transportait une équipe de pionniers composée de 3 membres de l'équipe internationale de secours du Japon et une équipe de secours de 15 personnes, et a atterri à l'aéroport d'Istanbul. L'équipe s'est rendue à Adana.

Maghreb

Du côté du Maghreb, l’Algérie a envoyé, dans un premier temps, 17 tonnes de matériel d’intervention ainsi qu’un «premier groupe de 89 agents spécialisés dans la gestion des risques majeurs».

Le soir-même, Alger a aussi envoyé 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie où une équipe de la protection civile algérienne constituée de 86 secouristes s'est rendue dans la nuit, a déclaré le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad, cité par la presse.

La Tunisie a, quant à elle, mis à disposition de la Turquie et la Syrie 14 tonnes de couvertures et de produits alimentaires, dont du lait pour bébé.

Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a ordonné l’envoi d’une équipe de recherche de sauvetage composée de 55 secouristes appartenant à la protection civile et de cinq chiens.

Pays du Golfe

Le Qatar a annoncé l'établissement d'un «hôpital de campagne» et l'envoi «d'équipes de recherches et de secours» en Turquie.

Idem pour les Émirats arabes unis, qui ont notamment promis mardi 100 millions de dollars d'aide aux victimes du séisme, montant qui sera divisé à parts égales entre la Syrie et la Turquie

Israël

À la demande du gouvernement turc, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé avoir demandé «à toutes les autorités de faire des préparatifs immédiats pour fournir une assistance médicale, de recherche et de sauvetage».

Chypre

Deux navires transportant des médicaments, du sérum, de la nourriture, des appareils de chauffage, des couvertures, des vêtements, des tentes et d'autres matériaux donnés par des unités militaires, diverses institutions publiques et des citoyens du nord de Chypre sont partis pour la Turquie.

Près de 200 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées en Turquie par deux navires depuis le nord de Chypre.