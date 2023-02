Armes nucléaires : qu'est-ce que le traité New Start, dont la Russie a suspendu sa participation ?

Le président Vladimir Poutine a annoncé ce mardi 21 février, à l’occasion d’un discours, que la Russie avait décidé de suspendre sa participation à l’accord New Start sur le désarmement nucléaire.

Le dernier accord bilatéral du genre. A l’occasion d’un discours très attendu ce mardi 21 février, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait décidé de suspendre sa participation à l’accord New Start, sur le désarmement nucléaire.

Signé à Prague en 2010 par les présidents Barack Obama pour les Etats-Unis et Dmitri Medvedev pour la Russie, le traité New Start était le dernier accord bilatéral du genre liant les deux anciens rivaux de la Guerre froide. Il répondait à une stratégie politique nommée «reset», dans l’optique de «réinitialiser» les relations entre les Etats-Unis et la Russie, suite à la guerre froide.

Dans le détail, l'accord New Start devait limiter les arsenaux des deux puissances nucléaires à un maximum de 1.550 ogives déployées de chaque côté, soit une réduction de près de 30% par rapport à la limite précédente, fixée en 2002. Il limitait aussi le nombre de lanceurs et bombardiers lourds à 800, ce qui reste suffisant pour détruire la Terre plusieurs fois.

Un traité qui devait être prolongé

Afin de le prolonger, des négociations devaient être organisées, mais ces dernières étaient restées dans l’impasse pendant toute la présidence de Donald Trump, qui voulait voir la Chine, autre puissance nucléaire majeure, être incluse dans les restrictions des arsenaux.

Moscou et la nouvelle administration de Joe Biden avaient trouvé un accord en janvier 2021 pour le prolonger de cinq ans, jusqu'au 5 février 2026, dans un climat de grande défiance mutuelle, entre désaccords persistants sur un nombre croissant de dossiers internationaux, accusations d'ingérence électorale, d'espionnage et vague massive de cyberattaques.

L'accord de prolongation avait été promptement ratifié par le Parlement russe, puis validé par Washington.

Néanmoins, avec la guerre en Ukraine entamée en février 2022, la Russie avait annoncé suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre du traité, l’été dernier. De plus, une réunion prévue fin novembre prévoyait une possible reprise des inspections, reportée par Moscou, accusant Washington d'«hostilité» et de «toxicité».