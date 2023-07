Alors que l’Inde a dépassé la Chine en nombre d’habitants, les mutations démographiques à l'oeuvre transcendent l'Asie et redéfinissent la répartition des hommes sur tout le globe. Voici les 5 pays qui seront les plus peuplés en 2100.

Selon les dernières estimations des Nations unies, l'Inde est passée devant la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde au mois d'avril 2023. Les démographes de l'ONU prévoient que la population indienne est sur le point de dépasser de trois «petits» millions d'habitants celle de la Chine dès ce mois de juillet 2023 pour s'élever à 1,429 milliard d'individus.

D’ici à 2100, l’écart entre les deux mastodontes asiatiques devrait se creuser davantage et l'Afrique est amenée à jouer un rôle central dans cette démographie mondiale. Sur les dix pays les plus peuplés en 2100, cinq seront africains.

Inde (1,530 milliard)

A elle seule, l'Inde est aujourd'hui presque deux fois plus peuplée que l'Europe (Russie et Turquie incluses). Si certains reprochent au Premier ministre Narendra Modi de ne pas avoir effectué de recensement décennal depuis 2011, afin de dissimuler l'état réel du pays en terme de pauvreté, de castes, d'alphabétisation et d'emploi, les 1,429 milliard d'habitants, même s'ils ne sont qu'estimés, font de ce pays un géant démographique sans égal.

Depuis l’indépendance du pays, la population indienne ne cesse de croître. Elle atteindra plus d’1,5 milliard d’individus en 2100, alors même que son indice de fécondité est aujourd’hui à peine supérieur au seuil de remplacement (fixé à 2,05 enfants par femme). Ce statut de première puissance démographique met toutefois l'Inde devant une série de nouveaux défis, tant au niveau national que vis-à-vis de sa place sur la scène géopolitique internationale.

Cette infographie montre les 10 pays les plus peuplés du monde en 1950, en 2023 et en 2100 (projections) ©Statista



Chine (767 millions)

La Chine compte aujourd’hui 1,412 milliard d’habitants. C’est trois fois plus qu’en 1950, et deux fois plus que ce qui est attendu pour 2100. Le pays entame ainsi un déclin démographique sans précédent qui le laissera, à l’aube du XXIIè siècle, avec moins de 770 millions d’habitants, soit moitié moins que l'Inde.

A contre-courant de ce qu'il avait proposé jusque-là, le gouvernement promeut désormais la natalité en Chine. La politique de l’enfant unique a par exemple été abandonnée en 2016 mais sans grand succès. En réalité, le principal problème n’est pas tant la diminution du nombre d’habitants en valeur absolue que son vieillissement.

Pour la Chine, l’enjeu sera donc de gérer son budget national en ce qui concerne les retraites et les frais de santé à payer, et de conserver son statut d’«usine du monde», alors qu’elle voit sa main-d'oeuvre ouvrière s'écrouler, plus d'un Chinois sur cinq étant aujourd'hui âgé de plus de 55 ans.

Nigeria (546 millions)

Avec ses 224 millions d’habitants, le Nigeria est un cas d’école. Alors même qu’il ne revendique aujourd’hui aucune place sur le podium des puissances démographiques, et se classe de bonne grâce derrière le Pakistan, l’Indonésie, les Etats-Unis et les deux géants asiatiques, l’ONU prévoit la multiplication de sa population par deux à l’orée de 2100. A tel point que le Nigeria, en un peu moins d'un siècle, puisse concurrencer la Chine à la deuxième place de ce classement.

Malgré les ressources naturelles du pays et sa réputation de pépinière de talentueux entrepreneurs, le PIB nigérian par habitant ne dépasse toutefois que très légèrement son niveau de 1970. En 2018, avant la pandémie, le Nigeria, devançant l’Inde, est aussi devenu le pays avec le plus grand nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté absolue.

pakistan (487 millions)

D'ici à 2100, le Pakistan devrait «doubler de taille» et atteindre 487 millions d'habitants, contre 240 actuellement. Toutefois, ce boom des naissances constitue une véritable bombe à retardement dans des pays comme le Pakistan ou le Nigeria, vulnérables au banditisme, à la corruption et au réchauffement climatique.

En 2023, le Pakistan s'inscrit avec 4 autres pays asiatiques parmi les 10 Etats les plus peuplés. Outre l'Inde et la Chine, on compte aussi l'Indonésie et le Bangladesh. Pourtant, ce retour du continent asiatique sur le devant de la scène mondiale est «moins une révolution qu’une restauration», explique le magazine Foreign Policy, le véritable basculement ne s’opérant pas en Asie mais bel et bien en Afrique.

République démocratique du congo (432 millions)

Alors que la population de la RDC ne s'élève «qu'à» 100 millions d'individus aujourd'hui (presque autant que le Vietnam, et moins que le Japon, les Philippines, le Mexique, la Russie, le Brésil etc.), il est prévu qu'elle atteigne 432 millions d'ici à 2100 et que la RDC devienne le cinquième pays le plus peuplé au monde.

La force avec laquelle la jeune Afrique façonnera le XXIe siècle apparaît clairement lorsqu’on classe les sociétés par âge médian (l’âge qui divise une population en deux moitiés égales). Si en Chine et en Inde, il est respectivement de 38 et 28 ans, en RDC et au Nigeria, il est à peine de 18 ans. Ce qui signifie que, sauf catastrophe majeure, une grande partie de la population congolaise d’aujourd’hui connaîtra les années 2080.

«le siècle de l'afrique»

En 2022, Foreign Policy titrait que le XXIè siècle serait «le siècle de l'Afrique, pour le meilleur et pour le pire» et expliquait en même temps que, depuis trente ans, l’idée d’entrer dans un «siècle asiatique» préoccupait davantage l’Occident. D'après les prévisions de l'ONU pour 2100, 5 des 10 pays les plus peuplés seront africains. Outre le Nigeria et la RDC, on comptera ainsi l'Ethiopie, la Tanzanie et l'Egypte.

Prédire ce qui se passera dans les décennies à venir demeure de l’ordre du spéculatif, mais à en croire les prévisions des Nations unies, la population sur le continent africain devrait dépasser les 4,2 milliards d’ici à 2100. Elle représentera alors 40% de la population mondiale, loin des 60% actuels en Asie, mais pas moins représentative d’une véritable mutation.