Royaume-Uni : devant attendre 3 ans pour un rendez-vous chez le dentiste, elle se fait retirer 12 dents à l’aide d’une pince

Originaire de Scunthorpe, en Angleterre, Caroline Pursey, s’est fait retirer 12 dents à cause d’une douleur insupportable. En effet, cette Anglaise de 63 ans n’avait pas réussi à obtenir un rendez-vous chez un dentiste car «il y avait une liste d’attente de trois ans», selon ses dires.

Une triste histoire révélatrice d'un système de santé à bout de souffle. Alors que l’Angleterre est confrontée à une grave crise touchant le secteur dentaire, Caroline Pursey, 63 ans, en a fait les frais. Souffrant d’une douleur insupportable et dans l’incapacité d’obtenir un rendez-vous chez un dentiste, l’Anglaise a décidé de s’arracher elle-même les dents à l’aide d’une pince.

«On m'a dit que je ne pouvais pas être acceptée ou qu'il y avait une liste d'attente de trois ans», a-t-elle déclaré à la chaîne ITV. «Vous ne savez pas ce que ça fait de ne plus pouvoir sourire. Ça me ruine le visage», a-t-elle ajouté.

Caroline Pursey a en effet développé cette douleur aux dents lorsqu’elle avait été hospitalisée pour un autre problème sanitaire sans rapport. Bien qu’elle ignore la cause de ces maux insupportables, l’Anglaise de 63 ans a tenté de contacter son ancien dentiste chez lequel elle se rendait tout le temps.

Trouver un emploi, une mission difficile

Toutefois, celui-ci a rejoint le secteur privé et était dans l'incapacité de la recevoir. Incapable d’obtenir un rendez-vous, Caroline Pursey a fait le tour d’autres dentistes des services de santé NHS (National Health Service) de la région, en vain. «C’est devenu si douloureux que j’ai commencé à retirer mes dents», a dit Caroline Pursey.

Aujourd’hui au chômage, l’Anglaise n’arrive pas à trouver un emploi en raison de son apparence qui a changé. «J'ai eu trois entretiens. Ils font des entretiens de groupe, et j'ai brillamment réussi cela. Mais, dès qu'ils font un tête-à-tête, dès que j'ouvre la bouche, ça se passe [mal], parce que je ne peux pas sourire», a-t-elle raconté.

«Personne ne veut de vous dans le commerce de détail si vous n'avez pas de dents et si vous ne pouvez pas sourire. C'est mon travail depuis cinquante ans. Je ne peux plus être moi-même. Je mérite un sourire. J'ai travaillé dur toute ma vie et j'ai contribué au système», a-t-elle poursuivi.