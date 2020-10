Roses ou vertes ? Les couleurs des baskets de Billie Eilish divisent les internautes

La couleur de la nouvelle paire de baskets de Billie Eilish divise la Toile. Alors que la jeune star américaine affirme que ses chaussures sont vertes et blanches, de nombreux internautes, comme son père, les voient roses.

Ce débat, qui n’est pas sans rappeler celui de la robe, blanche et or ou noire et bleue, en 2015, a été déclenché après que l’artiste de 18 ans a posté une vidéo, ce samedi 17 octobre, dans sa story Instagram. «Mon père m'a dit “Elles sont trop cools ! Elles sont, quoi ? Rose et blanche ?”. Mec... rose et blanche?», a-t-elle lancé.

at first i saw pink and white but now i see the mint and white- in conclusion:



BILLIE EILISH CAN MAKE ME BELIEVE ANYTHING pic.twitter.com/efOyWsuxlx — ines (@neslovesbillie) October 18, 2020

Voyant que la polémique sur la couleur de ses sneakers prenait de l’ampleur sur les réseaux sociaux, et que de nombreux fans soutenaient qu'elles sont roses, Billie Eilish a partagé une autre vidéo en story dans laquelle elle a déclaré : «Je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans vos p****** d'enfances, mais... rose et blanche ? C'est votre réponse ?»

Bien décidée à prouver à ses abonnés que ses Nike Air More Uptempo Barely Green sont vertes, l’interprète de Bad Guy a enchaîné les publications. Après les avoir prises en photo à côté d’une autre paire de baskets de couleur rose foncé, pour montrer la différence, elle s’est rendue sur le site de vente du modèle, apportant ainsi la preuve qu’elles sont bien vertes.

Celle qui a été élue en 2019 «femme de l'année» par le magazine spécialisé Billboard a également interrogé sa mère qui lui a répondu voir «un blanc pas vraiment blanc».

©Capture d'écran Instagram Billie Eilish

These can’t be the same shoes. I see pink and white no Frank Ocean. pic.twitter.com/13KOK88Ard — Rap Alert (@rapalert2) October 18, 2020

not billie having a meltdown over the color of her shoes on her IG story pic.twitter.com/zed3U9XVIm — spooky fairy (@electriccfairy) October 18, 2020

Faute de pouvoir se produire sur scène, en raison de la pandémie de coronavirus, la jeune chanteuse, de son vrai nom Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, donnera un concert en ligne le 24 octobre prochain. Baptisé «Where do we go ? The Livestream», il sera diffusé en direct depuis Los Angeles.