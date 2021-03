Meghan et Harry : Serena Williams prend la défense de la duchesse du Sussex sur Instagram

Amie de longue date de Meghan Markle, Serena Williams a exprimé son soutien envers la duchesse du Sussex au moment de la diffusion de son interview avec Oprah Winfrey, ce dimanche 7 mars, sur la chaîne américaine CBS.

La star du tennis féminin a visiblement été touchée par les confessions de Meghan Markle à propos du racisme dont elle aurait été victime de la part de la famille royale britannique, de la pression incessante exercée par les tabloïds, et de la cruauté quotidienne dont elle aurait été la cible au point de vouloir mettre fin à ses jours.

«Meghan Markle, ma généreuse amie, mène sa vie – et montre l’exemple – avec empathie et compassion. Elle m’apprend chaque jour comment vivre avec noblesse. Ses mots illustrent la souffrance et la cruauté qu’elle a vécues. Je connais de première main le sexisme et le racisme que les institutions et les médias utilisent pour calomnier les femmes et les personnes de couleur afin de nous minimiser, de nous briser et de nous diaboliser », écrit-elle sur son compte Instagram.

«La santé mentale et les conséquences de l’oppression systémique et de la victimisation qui sont dévastatrices isolantes et trop souvent mortelles. Je veux que la fille de Meghan, ma fille et votre fille vivent dans une société motivée par le respect. Gardez dans votre mémoire que le fruit de l’esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi», poursuit-elle.

Meghan Markle a également pu compter sur le soutien de la poétesse Amanda Gorman, qui a été révélée lors de l’investiture de Joe Biden en janvier dernier, qui a notamment souligné que le témoignage de la duchesse du Sussex était une source d’inspiration pour de nombreuses femmes à travers le monde, et que celui-ci avait le pouvoir de redéfinir «le concept de famille».

Unclear if this will change the Royal family, but Meghan's strength will certainly redefine family everywhere. Think of the women who will be inspired to stand up for their lives, the partners who will be kinder & more courageous than the kin they were born into. — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) March 8, 2021

«Rien ne dit que cela changera la famille Royale, mais la force de Meghan va certainement redéfinir la famille partout ailleurs. Pensez aux femmes qui s’inspireront de cela pour reprendre le contrôle de leur vie», écrit-elle notamment.