Florent Pagny atteint d’un cancer, annule sa tournée des 60 ans

Atteint d’un cancer des poumons inopérable, Florent Pagny annonce l’annulation de sa tournée des 60 ans.

Dans un court message publié sur les réseaux sociaux, Florent Pagny s’est confié sur son état de santé. «Je dois annuler l’ensemble de mes concerts suite à problème de santé, on vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons. Une tumeur cancéreuse, pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer», explique le chanteur.

Cette tumeur inopérable force le coach emblématique de The Voice à se concentrer uniquement sur sa guérison. «Je vais entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayon X» confit-il avant de poursuivre «vous savez tous que dans la vie, le plus important c’est la santé et quand on a un problème, il devient prioritaire, c’est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrai pas honorer mes engagements.»

Florent Pagny passe «en mode guerrier»

Avec une pointe d’humour, le chanteur rassure ses fans, «vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme, puisqu’on a tout enregistré avant et d’ailleurs entre parenthèses saison très intéressante.»

Florent Pagny se met donc en pause pour quelques mois pour se consacrer pleinement au combat qui l’attend. «Moi et ma moitié devons-nous mettre en mode guerrier, afin d’affronter cette épreuve un peu particulière.»

Avec espoir le chanteur conclut «Portez-vous bien et puis quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrais terminer ce que j’ai commencé, ce sera peut-être la tournée des 61 ans.»

En septembre dernier, Florent Pagny sortait son 20e album, L’Avenir, pour lequel il a rapidement été récompensé d’un disque d’or. Sa tournée devait lui permettre de remercier ses fans pour leur fidélité tout au long des années.