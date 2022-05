Procès Johnny Depp/Amber Heard : ce qu’il faut retenir avant le verdict

Le procès pour diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard touche à sa fin. Les avocats ont pu faire leurs plaidoiries après six semaines de procès. Voici ce qu’il faut retenir avant le verdict.

La fin est proche. Le procès pour diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard est entré ce vendredi 27 mai dans sa dernière phase avec les plaidoiries des avocats afin de présenter, une dernière fois, l’ensemble des preuves après six semaines à entendre les présentations de chaque camp, et des heures de direct à la télévision, qui ont parfois vu témoigner des célébrités ou ex-stars, comme la Top model Kate Moss, qui est restée plusieurs années avec Johnny Depp.

Si le jury conclut qu’Amber Heard a bel et bien fait preuve de diffamation suite à la publication d’un éditorial dans le Washington Post, elle sera condamnée à payer à Johnny Depp les 50 millions de dollars qu'il demande en compensation. Si le jury se prononce en faveur de Heard, Depp n'obtiendra rien et pourrait potentiellement être condamné à payer à son ex-femme les 100 millions de dollars qu'elle a demandé dans sa contre-poursuite, détaille The Independent.

une Dernière opposition

Ce sont les avocats de Johnny Depp, Camilla Vasquez et Ben Chew, qui ont entamé la plaidoirie en rappelant qu’Amber Heard était une personne «profondément troublée» qui «désespérait d’obtenir de l’attention». Et qu’elle avait dès lors inventé cette histoire de violences conjugales afin de se faire passer pour une victime. Tout en se vengeant du fait que Johnny Depp l'ait quittée.

Pour eux, Johnny Depp n’a jamais été accusé de violences conjugales de la part de ses ex-compagnes, et ces accusations d’Amber Heard, en plus d’être totalement injustifiées et mensongères, ont causé un lourd préjudice à la carrière et à la réputation de leur client.

Après une courte pause, c’était au tour de Benjamin Rottenborn et Elaine Bredehoft, les avocats de la comédienne, de se présenter devant les jurés. Le premier a invoqué la liberté d’expression afin de justifier l’article publié dans le Washington Post. Il a également pointé du doigt l’acharnement de Johnny Depp pour porter atteinte à la réputation de sa cliente.

Selon lui, ce procès est l’occasion de montrer aux victimes de violences conjugales qu’il n’est pas vain de porter plainte contre son agresseur. Benjamin Rottenborn a pointé du doigt les abus d’alcool et de drogues de Johnny Depp, et du «monstre» que l’acteur lui-même évoque dans les enregistrements mis à disposition du jury.

Elaine Bredehoft a rappelé pour sa part les graves conséquences que ce procès avait eu sur la carrière de sa cliente, qui a perdu de nombreux rôles et contrats depuis le début de sa bataille judiciaire avec son ex-mari, et l’acharnement de ce dernier pour l’humilier et la réduire au silence.

C’est désormais aux jurés de délibérer, et de rendre leur verdict dans cette affaire qui a déchaîné les passions. Si jamais aucun verdict n’est prononcé ce vendredi 27 mai, il faudra alors attendre mardi prochain pour la reprise des délibérations, le dernier lundi du mois de mai, le Mémorial Day, étant férié aux Etats-Unis.