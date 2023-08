Sandra Bullock en deuil après le décès de son compagnon à 57 ans d'une terrible maladie

Le compagnon de Sandra Bullock, le photographe Ryan Randall, est décédé à 57 ans, ce samedi 5 août des suites de la maladie de Charcot dont il était atteint depuis trois ans. Le couple s’était rencontré en janvier 2015 à l’anniversaire du fils adoptif de la comédienne.

Une tragédie. Selon une information confirmée dans la nuit de lundi à mardi par le site américain Page Six, le photographe Ryan Randall, compagnon de Sandra Bullock, est décédé ce samedi 5 août après un combat de trois ans contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Charcot.

Cette maladie neurodégénérative grave entraîne une paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire. Elle affecte également la phonation (production de sons) et la déglutition, précise le site de l'INSERM. Les patients diagnostiqués meurent habituellement 3 à 5 ans après la découverte des premiers symptômes.

Dans un message posté sur Instagram, la sœur de Sandra Bullock, Gesine Bullock-Prado, a rendu hommage à celui qui partageait la vie de la comédienne depuis leur rencontre en janvier 2015 lors de l’anniversaire de Louis, son fils adoptif, où il avait été engagé en tant que photographe.

Elle précise au passage que Sandra Bullock était à ses côtés au moment de son décès, et qu’elle avait tout mis en œuvre ces dernières années afin que les meilleurs soins lui soient prodigués.

«Je suis convaincue que Bry a trouvé le meilleur coin de pêche au paradis et qu’il a déjà plongé son leurre dans les rivières avec les saumons. La maladie de Charcot est une terrible maladie, mais on peut se conforter à l’idée de savoir qu’il était entouré des meilleures gardiennes avec mon incroyable sœur et le groupe d’infirmières qu’elle a assemblé pour veiller sur lui à leur domicile», peut-on lire notamment.

Sandra Bullock et Ryan Randall formaient une famille recomposée avec leurs trois enfants, Louis et Laila pour la comédienne, et Skylar, la fille du photographe.

En décembre 2021, dans l’émission Red Table Talk, la star du film «Ocean’s 8» n’avait pas hésité à le présenter comme «l’amour de sa vie», vantant au passage ses talents avec les enfants. «Il est le parfait exemple du genre d’homme que je souhaiterais pour mes enfants», avait-elle déclaré.

À noter que la famille du photographe encourage à faire un don en faveur de la recherche médicale sur la maladie de Charcot.