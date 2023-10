Affaire Alain Delon : l’acteur n’a jamais présenté Hiromi Rollin comme étant «sa compagne», selon sa fille Anouchka 

Pour la première fois, la fille d’Alain Delon, Anouchka Delon, s’est exprimée publiquement sur l’affaire qui secoue sa famille depuis cet été.

Anouchka Delon est sortie du silence. La fille de l’acteur Alain Delon a affirmé au cours d’une interview que son père n'a jamais présenté Hiromi Rollin comme étant sa compagne.

«Il ne m'a jamais présenté Hiromi Rollin officiellement, a-t-elle affirmé dans l'émission Sept à Huit. Je l'ai rencontrée il y a 20 ans sur le tournage du film «Le Lion», elle était assistante réalisatrice sur le plateau».

Visée par deux plaintes des enfants d'Alain Delon pour harcèlement moral, Hiromi Rollin, 66 ans, «s'occupait de la résidence secondaire de notre père, mais il ne me l'a jamais présentée comme ça», a déclaré l’actrice.

«Même mon mari, avec qui je suis depuis quinze ans, je lui présentais Hiromi comme celle qui s'occupe des chiens, de la maison, de l'intendance», a-t-elle poursuivi, avant d’insister : «Il ne m'a jamais présenté cette femme comme étant sa compagne, jamais».

«ça s'appelle du harcèlement moral»

Dans ce cas, pourquoi le comédien de 87 ans appelait-il Hiromi Rollin ainsi ? Anouchka lui a posé la question. «Il m'a dit qu'elle lui prenait la tête toute la journée pour dire qu'elle était ma compagne: "Donc un moment donné pour qu'elle arrête de me prendre la tête je l'ai dit."».

Elle lui martelait toute la journée «dis que je suis ta compagne, dis que je suis ta compagne, je veux t'épouser, je veux que tu me laisses la maison». Et ça, «à un moment donné, ça s'appelle du harcèlement moral», a encore affirmé la fille d’Alain Delon.

Pour mémoire, Hiromi Rollin a de son côté déposé une plainte contre les trois enfants de l'acteur «pour violences en réunion (...), dénonciation calomnieuse et vol». Selon la sexagénaire, les enfants du comédien ont inventé ce stratagème pour l’éloigner d’Alain Delon coûte que coûte.

«C’est un coup monté pour me faire sortir de la vie de leur père, a-t-elle assuré il y a quelques jours auprès du Parisien. C’était leur unique but. Comme nous nous aimons, la seule solution pour eux était d’inventer des choses pour me mettre en cause. C’est une instrumentalisation de la justice».