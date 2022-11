Grippe : ces 10 conseils pour éviter de l'attraper cet hiver

Comme chaque hiver, la grippe arrive provoquant fièvre, frissons, courbatures, maux de tête et fatigue. Pourtant il est possible de l’éviter avec quelques conseils simples, les voici.

Si le virus de la grippe revient à chaque hiver, les pics épidémiques se situent souvent entre décembre et février. Des précautions peuvent donc être prises pour tenter de l’endiguer au maximum.

Limiter les contacts avec les personnes malades

Cela peut paraitre évident, mais il est nécessaire d’éviter de fréquenter des personnes de votre entourage qui sont malades.

Ce conseil est d’autant plus important pour les personnes considérées «à risque», telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les jeunes enfants ou encore les personnes atteintes de maladies chroniques.

Dans le pire des cas, afin de vous protéger vous et vos proches s’ils sont concernés, le ministère de la Santé rappelle que le port du masque est fortement recommandé, même lorsqu’il ne s’agit pas du Covid-19.

Se laver les mains

La grippe est un virus qui se transmet facilement, notamment via l’échange de germes. Afin d’éviter une contamination, il est utile d’avoir le réflexe au quotidien de se laver les mains.

Après et avant les toilettes, avant de manger, quand on rentre chez soi, après les transports… Se laver les mains à l’eau et au savon est essentiel.

Vous pouvez également utiliser un désinfectant pour les mains, devant contenir au minimum 60% d’alcool.

Se couvrir le nez et la bouche lorsque vous éternuez ou toussez

Pareil que durant la pandémie, adopter les bons gestes, cela peut servir au quotidien. Alors si vous n’avez pas de mouchoir, vous pouvez tousser dans votre coude par exemple.

Le but étant qu’une surface absorbe les germes, en évitant que ce soit les mains puisque non seulement vous risquez de contaminer d’autres surfaces ou des personnes, mais aussi car cela ne protège pas contre la prolifération du virus dans l’air.

Évitez de vous toucher le visage

Dans la même continuité que les points précédents, en particulier les yeux, la bouche et le nez, il faut essayer de toucher le moins possible son visage.

En effet, c’est par ces endroits que le virus de la grippe pénètre dans notre organisme, lorsque les mains sont en contacts avec des surfaces et des objets contaminés par ce dernier, mais d’autres virus également être présents.

Nettoyer et aérer son logement

Aérer la maison, et notamment les chambres, au moins 10 minutes par jour afin de renouveler l’air et permettant ainsi de chasser les microbes et virus contenus dans l’air ambiant.

D’ailleurs lorsqu’une personne est malade dans le foyer, il faut aérer davantage à raison de 3 fois 10 minutes toutes les heures dans la journée.

Nettoyer chez soi est également nécessaire. Vous supprimez ainsi les bactéries qui vous entourent pour un environnement plus sain, en particulier les sacs, transportant sur eux de nombreux germes.

Bien manger

Pour rester en pleine santé, le système immunitaire doit être entretenu et performant. Et pour cela, il est crucial de lui apporter les bons nutriments afin de combler tous ses besoins.

Fruits et légumes sont les plus riches en fibres, minéraux et vitamines, plébiscitez une alimentation variée et équilibrée en limitant le gras et le sucre.

Dormir suffisamment

Le sommeil joue un grand rôle pour notre organisme et son bon fonctionnement. Il est indispensable de dormir minimum 7 heures pour que votre cerveau se régénère, mais il est préférable que votre taux de sommeil s’élève à 8 heures par nuit.

L’hiver étant une saison fatigante, qui met votre corps à contribution face au froid, se coucher plus tôt peut aussi être un bon réflexe afin de mieux affronter les longues journées d'hiver.

Utiliser les huiles essentielles

Si les compléments alimentaires vendus en pharmacie peuvent être d’une grande aide, il ne faut pas négliger les huiles essentielles.

Privilégiez celles qui ont des propriétés anti-infectieuses et anti-virales, renforçant votre immunité.

Par exemple les huiles de niaouli, tea tree ou encore ravintsara pourront être associées, multipliant leurs effets.

S’exposer à la lumière du jour

Source de vitamine D, le soleil vous apporte de nombreux bons éléments pour votre santé mais aussi votre moral, crucial pour le bon fonctionnement de votre système immunitaire.

S’il y a moins de soleil en hiver qu’en été, vous pouvez toutefois acheter des ampoules de vitamine D ou encore faire de la luminothérapie

Se faire vacciner contre la grippe

Enfin, le meilleur des conseils reste de se faire vacciner contre la grippe. Il aide votre organisme à constituer les défenses dont il a besoin pour vous protéger contre le virus.

Ainsi cela réduit vos chances de 90% d’attraper le virus chez les adultes et les enfants.

Vous pouvez vous faire vacciner gratuitement chez votre médecin, mais aussi en pharmacie.