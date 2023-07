Devenu aveugle, cet adolescent recouvre la vue grâce à une thérapie innovante

Né avec une maladie génétique rare, Antonio, un adolescent devenu aveugle, a recouvert la vue grâce à un essai clinique inédit.

C'est ce qu'on pourrait appeler un miracle. Antonio, adolescent américain né avec une épidermolyse bulleuse dystrophique (une maladie génétique rare qui provoque des cloques sur tout le corps et dans les yeux) qui a fini par le rendre aveugle, a pu recouvrir la vue, relate l'agence de presse américaine AP.

Alors qu'il participait à un essai clinique testant la première thérapie génique au monde, le jeune Américain a pu voir l'état de sa peau s'améliorer. Ce qui a poussé le Docteur Sabater à réfléchir à l'application de cette thérapie aux yeux.

A doctor in Miami wanted to help his 14-year-old patient see again. New gene-therapy eyedrops did just that — and could benefit millions more. https://t.co/NNlhN1uVSs

— The Associated Press (@AP) July 24, 2023