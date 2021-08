Espace : une incroyable photo de la fusion de trois galaxies dévoilée

Tout juste remis en service, le télescope spatial Hubble vient de dévoiler une impressionnante nouvelle photo de l'espace.

Sur le cliché, on peut voir trois galaxies, c'est-à-dire trois assemblages de gaz, d'étoiles et de poussières, en train de fusionner. Ce «bras-de-fer cosmique» a été relayé par le centre spatial Goddard de la NASA.

Introducing a new Olympic event: the cosmic tug-of-war





This @NASAHubble image captures a three-way gravitational tug-of-war between galaxies.



This system is featured in the Atlas of Peculiar Galaxies, a list of the most unusual galaxies!





Read more: https://t.co/ciZcMy6sWp pic.twitter.com/THfVk2rczT

— NASA Goddard (@NASAGoddard) July 30, 2021