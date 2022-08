Espace : une image inédite de la galaxie de la Roue de chariot dévoilée

Le télescope spatial James Webb a photographié la galaxie de la Roue de chariot, avec une précision inédite. Les agences spatiales ont partagé les clichés ce 2 août.

James Webb continue d'émerveiller. En service depuis décembre 2021, le télescope spatial est parvenu à photographier la galaxie de la Roue de chariot, située à 500 millions d'années-lumière de la Terre. La Nasa a partagé le cliché sur Twitter ce 2 août.

Webb is on a roll!





This new @NASAWebb near and mid-infrared composite image highlights the Cartwheel Galaxy, the result of a high-speed collision that occurred about 440 million years ago, along with two neighboring galaxies.

La Roue de chariot a été nommée ainsi en hommage à sa forme. Les scientifiques pensent qu'elle était autrefois une galaxie à spirale, comme la Voie lactée, mais qu'elle serait entrée en collision avec une galaxie plus petite. Ce choc l'aurait transformée en galaxie à anneau.

La Roue de chariot possède ainsi deux anneaux : un brillant, à l'intérieur, et un coloré, qui s'étend vers l'extérieur. «Ils sont semblables aux ondulations que l'on obtient dans un étang lorsqu'on y jette une pierre», a indiqué la Nasa dans un communiqué.

Cette galaxie avait déjà été observée par le télescope Hubble, le prédécesseur de James Webb. A l'époque, les images avaient été obscurcies par la grande quantité de poussière, comme on peut le voir sur ce post de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Telescopes have examined the Cartwheel Galaxy before, but our view has been obscured by gas and dust. #Webb, with its infrared imaging capabilities, has uncovered new insights into the galaxy's nature

Douze ans plus tard, la technologie de James Webb permet d'en apprendre plus sur la Roue de chariot. Sa capacité à détecter la lumière infrarouge a mis en évidence plusieurs détails cachés - à noter que deux galaxies plus petites sont également visibles sur l'image. «Webb nous donne un aperçu de l'état actuel de la roue, mais aussi de son passé, et de son évolution à l'avenir», résume la Nasa.

James Webb a été lancé pour percer les secrets de la formation de l'Univers. Il est supposé remonter le temps en captant la lumière émise jusqu'à il y a 13,6 milliards d'années, soit à seulement 200 millions d'années du Big Bang. Il a également pour mission de scruter des milliers d'exoplanètes identifiées pour que les experts puissent les analyser, et y découvrir (peut-être) une éventuelle forme de vie.