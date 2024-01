Pleine Lune du Loup : d’où vient son nom et comment l’observer ce jeudi soir ?

Ce jeudi 25 janvier au soir, la Pleine Lune du Loup, première pleine lune de l’année 2024, doit faire son apparition dans le ciel français. Un spectacle qui doit son nom aux anciennes croyances des indiens d'Amérique.

La première lunaison de l’année 2024 doit avoir lieu ce jeudi 25 janvier au soir. Nommée Pleine Lune du Loup, elle sera visible dans le ciel français à partir de 18h45.

Ce phénomène se produit quand la Lune est complètement éclairée par le Soleil. Il faut que la Terre, la Lune et le Soleil soient alignés et que la planète terrestre soit située entre l’étoile du Système solaire et son unique satellite naturel permanent.

Ainsi, la face de la Lune qui est tournée vers la Terre est complètement éclairée par la lumière solaire, ce qui donne l'apparence d'un disque lunaire brillamment illuminé dans le ciel nocturne.

Et pour cette première Pleine Lune de 2024, celle-ci est appelée «Pleine Lune du Loup», de l’anglais «Full wolf moon». Selon la Nasa, c’est le Maine Farmers’ Almanac, l’almanach des agriculteurs, qui a commencé à publier des noms «indiens» pour les pleines lunes dès les années 1930.

Un spectacle visible grâce aux conditions anticycloniques

Toujours selon l’agence spatiale américaine, à cette période de l'année, des meutes de loups auraient été entendues hurler à l’extérieur des villages au milieu des neiges froides et profondes de l’hiver. De ce fait, la première Pleine Lune de 2024 s’appelle ainsi car le mois de janvier serait celui durant lequel les loups hurlent le plus.

Les quatre prochaines pleines lunes surviendront les 24 février (Lune de neige), 25 mars (Lune de ver), 24 avril (Lune rose) et 23 mai (Lune des fleurs).

Pour bien contempler le spectacle, il faudra se mettre dans un endroit peu illuminé afin de ne pas être perturbé par les lumières extérieures. Grâce aux conditions anticycloniques, le temps devrait rester stable dans le sud de la France. Il faut toutefois savoir que les premiers à pouvoir admirer la Pleine Lune du Loup seront les habitants des régions les plus orientales en fin d’après-midi.